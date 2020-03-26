Можно ли жителям сажать цветы в палисадниках у городских домов?

Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» : Это можно. Мы такую инициативу поддерживаем. Очень приятно зайти во двор и увидеть цветущий полисадник. И когда один житель высаживает у себя во дворе очень красивые цветы, то подхватывают и соседние дома. Это очень приятно видеть!

Многие очень инициативные минчане сейчас делают собственные палисадники из различных цветов. Нужно ли получать разрешение на это, рассказали в программе «Большой город» .

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Вы в своих интервью очень часто подчеркиваете, что необязательно выходить во дворы и помогать коммунальным службам только во время проведения каких-то акций, как «Зелёный двор вместе». Это можно сделать в любой день, в любое время. Что для этого нужно?