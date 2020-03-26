Можно ли жителям сажать цветы в палисадниках у городских домов?

Многие очень инициативные минчане сейчас делают собственные палисадники из различных цветов. Нужно ли получать разрешение на это, рассказали в программе «Большой город».
Анастасия Воробьёва, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Это можно. Мы такую инициативу поддерживаем. Очень приятно зайти во двор и увидеть цветущий полисадник. И когда один житель высаживает у себя во дворе очень красивые цветы, то подхватывают и соседние дома. Это очень приятно видеть!
Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Вы в своих интервью очень часто подчеркиваете, что необязательно выходить во дворы и помогать коммунальным службам только во время проведения каких-то акций, как «Зелёный двор вместе». Это можно сделать в любой день, в любое время. Что для этого нужно?
Анастасия Воробьёва:
Конечно, необязательно. Необязательно ждать субботника или месячника. Если есть желание у жителя выйти и благоустроить двор, посадить какое-то насаждение или сделать цветочную клумбу, жилищно-эксплуатационная организация поддерживает эту инициативу. Что касается посадки кустарников или деревьев, лучше подойти в ЖЭУ по месту жительства и согласовать место посадки, чтобы не посадить в нарушении норм. Для благоустройства палисадников никаких согласований не надо. Именно в части создания цветочных клумб. Выходите и садите.
Екатерина Забенько:
А инвентарем, если что, поможете?
Анастасия Воробьёва:
Конечно. Если требуется помощь в инвентаре, то ЖЭУ предоставит инвентарь.