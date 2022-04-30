Можно ли запрограммировать будущий урожай? Насколько цифровые технологии проникли в сельское хозяйство

Насколько цифровые технологии проникли в сельское хозяйство, можно ли запрограммировать желаемую урожайность? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Насколько цифра мощно проникла уже в сельское хозяйство, в земледелие в Минской области и для чего вообще все это делается?

Сергей Примаченко, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

В целом, надо понимать, что такое точное земледелие. Если посмотреть крупномасштабно для нас, то это упрощение тех или иных операций, которое позволяет технологически правильно и дифференцированно выполнить все мероприятия. Основная цель, конечная точка всего этого – конечно, экономическая эффективность возделывания той или иной культуры, получение максимально прибыли с гектара. Век компьютеризации – это сегодня неизбежно. Оно упрощает работу тех или иных специалистов: и агрономов, и инженеров, и руководителей, которые непосредственно в системе онлайн могут видеть те или иные мероприятия, проходящие механизмы. Смотреть не надо никуда дополнительно, выезжать на то или иное поле, уже просто видеть, как работает сегодня техника, как выполняются те или иные мероприятия или как развиваются растения. Это немаловажно сегодня, это упрощает. Для нас это, конечно, будущее. Сказать, что мы уже крупномасштабно вели работы, сложно. Но в то же время я хочу сказать, что уже многие сельхозпредприятия на базе Минскоблагросервиса, также у нас проводятся такие закладки, опыты. Мы там набиваем шишки, чтобы точно понять, смогут ли наши специалисты Минской области использовать эту систему. Насколько сегодня подготовка кадров ведется в этом направлении, насколько мы готовы работать с этим продуктом. Соответственно, потом внедрить крупномасштабно во всех сельхозорганизациях.

Яна Шипко:

Сейчас технологии дошли до того, что можно практически запрограммировать будущий урожай, задать желаемую урожайность.

Сергей Примаченко:

Поле, одно, два, три, четыре – они все разнообразные по плодородию на элементарных участках. Для этого у нас уже ведется крупномасштабная работа в этом плане. То есть, «Агрохимпроект» работает совместно с хозяйствами. У нас уже все контура разбиты на определенные участки до пяти гектаров. И на каждом элементарном участке уже четко видно, сколько там находится НПК. Соответственно, эта программа уже вкладывает себя, а искусственный интеллект нам показывает через системы навигации, через спутниковые системы. Есть уже такие механизмы, машины, которые идут по полю. И дифференцированно могут внести те или иные удобрения. Вот это самое главное сегодня для любой культуры, чтобы избыток не был и недостаток не был. И при этом идет дикая экономия.

Яна Шипко:

Играют ли сегодня аграрные колледжи или вузы на опережение?

Сергей Примаченко:

А вы знаете, это неизбежно. Сегодня наши вузы работают в этом плане. Наверное, с каждым годом будет усиливаться такая работа. Пришло то время, когда мы не можем в простом рядовом хозяйстве держать четыре-пять человек, главного агронома, трех-четырех бригадиров или начальников участков, которые непосредственно на определенный участок земли будут работать. Нет, уже идет дополнение и помощь. Должны выходить высококвалифицированные специалисты, которые должны с учетом этого продукта крупномасштабно работать. И в будущем достигать больших результатов. Оно ж автоматически переносится в базу, систему. Сидит экономист, ведется обсчет. То же самое, система подруливания позволяет сэкономить в чем: перекрытия, то есть нахлесты. У наших механизаторов в голове откладывается, что каждый участок земли должен работать, чтобы там не росла сорная растительность. Он делал перехлест. А это затраты на семена, на ГСМ, это густота, там появляется инфекция и ряд других вопросов. Чтобы этого не было, есть система подруливания и система точного земледелия. Все должно выполняться технологически. Если положено семь с половиной сантиметров между зерновыми культурами того или иного сорта, то оно должно быть на всем поле без всяких перехлестов.

Яна Шипко:

А если они там поработают пару лет в этой системе, а вердикт будет такой: на этой пашне, например, лучше всего растет морковка, а под картошку никак. Готов ли к такому административный ресурс? Когда у них планы, производственные показатели, и говорит чиновник, что надо столько-то картошки.