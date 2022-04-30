«Проект новый, сложный, аналогов немного». В Мядельском районе строят инновационный сельскохозяйственный комплекс

При четкой работе всех систем и соблюдении технологий общий экономический эффект от точного земледелия может достигать 50 %. Пока работа этого сельхозфилиала областного агросервиса – пилотный проект. В перспективе же команда не против транслировать накопленный опыт хозяйствам по всему центральному региону. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Новейшие тенденции не только в полях. С нуля строится и современный комплекс с офисами, мехдвором и зерносушилкой.
Андрей Давыденко, директор сельскохозяйственного филиала Минскоблагросервис:
Идет полностью модернизация старого объекта. Будем говорить так: минимализм присутствует. Это совмещенная мехмастерская на первом этаже современная. На втором этаже будет административно-управленческий персонал, где будет необходимое количество людей, специалистов, операторов находиться уже здесь. Будет большой навес для зерноуборочных комбайнов, порядка 13 единиц. Будет большой ангар для зимнего хранения сельхозтехники и агрегатов. Большой зерносушильный комплекс, здание в виде склада для средств защиты растений, для некоторых видов удобрений, которые будут храниться в больших баулах. И здание для проведения технического обслуживания тракторов. В принципе, все остальное будет задействовано под межсменное хранение тракторов, агрегатов, которые в течение года будут работать. Минимально необходимый штат сотрудников, потому что, как вы видели, все идет через цифровизацию. Новый вектор, новый какой-то этап развития сельского хозяйства. Ничего бы не было, не решись наши генеральные директоры Минскоблагросервиса на весь этот проект. Потому что проект новый, сложный, аналогов немного. Но вот он решился, он решился начать заниматься выращиванием продукции растениеводства с использованием всех новейших технологий, которые в нашей стране имеются.
Яна Шипко, корреспондент:
Почувствовали ли вы уже разницу хотя бы в экономическом выражении? Хотя это только второй раз.
Андрей Давыденко:
Будем даже говорить, первый полноценный. В тот раз в начале года нам была выделена земля, мы только запускались. Основной экономический эффект мы получим только в этом году, но он уже присутствует. Нормы выработки, которые установлены на тракторах на различных видах работ, наши механизаторы перевыполняют практически в два раза.
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