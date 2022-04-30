Любое поле на компьютере, а трактором управляет автопилот. Как в сельское хозяйство внедряют IT-технологии

Если уборочная для аграриев превращается в марафон, то посевная – самый что ни на есть спринт. Когда справиться с работами в поле нужно всего-то за пару недель, помощь умных технологий как нельзя кстати. Давайте разбираться, как они экономят время и ресурсы и делают сельское хозяйство эффективнее и экологичнее. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Яна Шипко, корреспондент:

Долго ли привыкали к новой технике?

Александр Лемешонок, механизатор:

Нет, недолго, где-то за неделю привык. Яна Шипко:

Давайте посчитаем, сколько у вас планшетов тут, раз, два, три, еще каких-то два гаджета.

Александр Лемешонок:

Это все для сеялок нужно, один для зерновой, это для кукурузной айпад. Это система точного земледелия. Тут тоже у меня своя система, тоже показано, трактор сам ездит, на разворотах только разворачивается, так он по полю сам двигается. Яна Шипко:

Что делаете, пока трактор сам работает?

Александр Лемешонок:

Ничего, сижу, наблюдаю за приборами, назад смотрю, чтоб камень какой не попал, чтоб зуб какой не отломало.

Перед выездом на поле механизатора уже ждет задание в системе. Здесь точный контур поля, что особенно удобно при работе в темное время суток, и траектория движения. Сбиться с нее невозможно – рулит автопилот. Яна Шипко:

Даже если бы я попросила дать мне возможность попробовать поуправлять такой умной сельскохозяйственной техникой, делать здесь собственно ничего не нужно. Мы сейчас культивируем почву, едем по прямой на автопилоте.

К такому футуризму механизаторы привыкли быстро. Мы думали, коротание времени за просмотром кино в кабине – это шутки. Как оказалось, почему бы и нет. Яна Шипко:

Вот оно будущее сельского хозяйства. Александр Лемешонок:

Смотрю фильм. Яна Шипко:

Пока трактор на автопилоте, тут у нас киношку показывают.

Даже самые простые системы автоматического подруливания, которые ведут трактор по заданному маршруту с помощью GPS, уже позволяют добиться экономии до 10 %. Такой опцией сейчас пользуются многие хозяйства. Но это лишь один из пазлов в системе точного земледелия. Здесь пошли дальше. Год назад эти земли в Мядельском районе отдали на баланс областного агросервиса. Половина площадей раньше не использовались либо давала не самую лучшую урожайность. Идеальный полигон, чтобы с чистого листа опробовать в действии технологии точного земледелия.

Антон Григорьев, ведущий инженер Минскоблагросервиса:

Все, что мы видели в поле, все эти данные стекаются сюда. Здесь аккумулируются, накапливаются. Чем больше данных мы накапливаем, тем более релевантные выводы мы можем делать на их основе. В идеале такое достаточное количество – это если у нас есть данные за пять лет по полю. Тогда мы очень точно можем определять и нормы внесения, и зоны возделывания.

Офис Антона в 120-ти километрах от самих полей, которые он мониторит. Все 8 000 гектаров пашни как на ладони.

Антон Григорьев:

Я могу отсюда подключиться к любому трактору удаленно и показать механизатору или исправить то, что он, допустим, не знает, какую-нибудь проблему. Именно по этому полю мы можем видеть все прошлогодние операции: как проводились работы, какие были скорости. Здесь мы можем, когда уже прошли все поле, увидеть его ландшафт: где низина, где верх. И потом при наложении карты, это DVI спутниковый, мы можем видеть, где лучше растет наша культура, а где – хуже. И здесь явный вывод, почему так происходит. Эта низина дает просадку. Соответственно, наложение этих двух карт нам дает какие-то выводы, которые мы можем делать. На их основании агрономия может принимать решения по внесению удобрений. Здесь, допустим, дать больше, а здесь – меньше или не вносить. Если мы имеем такую статистику, допустим, за пять-шесть лет и видим, что эта зона не меняется, она малопродуктивная, то можем принять решение, что мы сюда вообще не будем вносить удобрения. И так плохо растет, зачем туда вложить затраты? Или, наоборот, постоянно, когда обрабатывается земля, она стягивается в те места, где она больше нужна. Постепенно, каждый год. И вот эта область может выравниваться, а мы можем добиться равномерного покрытия и равномерной урожайности этого поля. Все начинается с оцифровки полей.

Антон Григорьев:

Первый этап у нас был в прошлом году. Мы оцифровывали поля. Мы объезжали, облетали все поля и ложили их на карту. У нас получились примерно такие поля наши, они загружены в каждую машину. Запоминается первое поле, самое маленькое. Мы тогда не знали, что это такое, как с этим работать. Начали пытаться что-то сеять. Это самое кошмарное поле, которое словило все, что можно – все глюки системы. Но второе поле уже было красивое. Хорошо, что мы на маленьком начали. Поле чудес было такое.

Точечно дроны или тракторы с автопилотами уже используют многие хозяйства. И это тоже дает эффективность. Но настоящая магия точного земледелия в объединении данных – от семян до собранного урожая.

Александр Тямчик, главный агроном сельскохозяйственного филиала Минскоблагросервиса:

Это основное наше меню всей этой программы. Здесь забиты все наши материалы, средства защиты растений, удобрения, семена, все полностью, что у нас можно приготовить и сделать – все сюда вбиваем. И уже механизаторы в процессе работы выбирают отсюда все, что им надо, чтобы вести учет. Оборудование – это все тракторы, вся прицепная техника. Карта хозяйства есть вся. Цифра сопровождает каждый шаг аграриев. В этом массиве данных и карты урожайности и вегетации, и затраты на вносимые удобрения, и качество обработки почвы, и метеоусловия. Чем больше период наблюдений, тем точнее анализ.

Яна Шипко:

В чем для вас как для агронома разница работы с умными технологиями?

Александр Тямчик:

Умные технологии, так называемая система точного земледелия, позволяет работать без огреха, с удобством механизатору – есть свободные руки на управление прицепным оборудованием, контролируя весь процесс. Яна Шипко:

За счет чего достигается экономия и эффективность?