Схалтурить невозможно. Как работают современные тракторы и ведётся учёт сельхозработ?

Как управлять современным трактором и как ведется учет работ в современном сельском хозяйстве? Об этом рассказали в программе «Центральный регион».

Яна Шипко, корреспондент:

Этот энергонасыщенный «Беларус» – представитель одного из последних поколений белорусских тракторов. Как говорят аграрии, универсальная трудовая лошадка в поле. Ну что же, попробуем на себе испытать труд современного механизатора. Надеюсь, дальше пойдет полегче.

Без тест-драйва все же не обойдется. Механизатор Андрей Иванович подбадривает, мол, управлять IT-трактором даже проще, чем управлять авто с коробкой-автоматом. Прицепной агрегат погружается в почву, а дальше начинается самое интересное.

Андрей Рашкевич, механизатор:

Вот наше управление. Здесь ничего сложного нет. После пробной проездки меняемся. И мне остается лишь наблюдать, как трактор сам принимает нужный вектор движения.

Переключая передачи, задаем скорость. И только на поворотах механизатору, а точнее за рулем такой техники вернее будет сказать оператору, нужно будет применить свое мастерство и вручную управлять трактором.

Андрей Иванович 20 лет в сельском хозяйстве. Пока конкуренции с умной техникой не боится. Ведь так, как он, с душой относиться к земле, роботы пока не научились. Удивительно, но такой режим работы позволяет расслабиться, при этом схалтурить просто невозможно. Ведь в системе весь учет максимально прозрачен. И любой огрех тут же увидит агроном.

Яна Шипко:

Пока поля не были оцифрованы и не работали все эти системы, насколько сложнее было на глаз агроному определять все эти параметры?

Александр Тямчик, главный агроном сельскохозяйственного филиала Минскоблагросервиса:

Тут шла всегда война механизатор-агроном, потому что поле – точных гектаров нет. Как померишь – где-то не дошел, где-то перешел. Механизатору надо, у него зарплата идет от гектара, ему надо больше написать. Агроному надо меньше написать, потому что списывать надо материалы и все работы. Сейчас проблем нет, потому что все поля оцифрованы, все работы, все, что они выполняют, все приходит онлайн, и мы видим, сколько они выполнили, как бы спорных вопросов поэтому нет. Яна Шипко:

Все прозрачно? Александр Тямчик:

Да, все абсолютно прозрачно. Яна Шипко:

Когда поля оцифрованы, можно ли определить плодородие почвы на различных участках?

Александр Тямчик:

Точное земледелие позволяет это сделать. Мы к этому идем, чтобы мы видели более точно, какое у нас плодородие. Сколько чего у нас содержится в почве для дальнейшего дифференцированного внесения удобрений. То есть, чтобы нам не вносить лишние удобрения, а дать именно ту дозу, то количество, которое нужно данному растению, данной культуре на этом поле, в этом месте под ту урожайность, которую мы хотим получить. Это наше будущее, в ближайшее время придем к этому.

Представление о сельском хозяйстве как об инертной к инновациям отрасли меняется на глазах. По количеству стартапов и инновационных решений сегодня это один из самых емких рынков. Главная цель – чтобы каждый квадратный метр приносил как можно больше прибыли при минимальных затратах ресурсов и ущербе для экологии. Прогресс дошел до того, что «запрограммировать» можно даже урожайность, конечно, с поправкой на погоду и другие факторы. Только за первый экспериментальный год работы урожайность кукурузы, например, при точном соблюдении технологий превысила среднюю по району.

Александр Тямчик:

120 центнеров запланировали, в прошлом году по определенным причинам этого не достигли – получили 91 центнер, но было и 130 центнеров, и 120. В этом году планируем получить среднюю – 120 центнеров. Я думаю, мы получим. Все ошибки прошлого года мы учли. Времени больше, механизаторов больше. Соответственно, будем стараться. Главное, чтобы погода не подвела.