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Можно ли вернуть в магазин оставшуюся после ремонта банку с краской?

11 июня 2015 10:09
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Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков, а также к нам в редакцию приходят письма и электронные сообщения. Диапазон обращений широкий.

Жительница Несвижа задает вопрос:
Для ремонта в своей квартире я купила три банки дорогой импортной краски. Так получилось, что израсходовали только две. С момента покупки прошло всего два дня. Могу ли я вернуть оставшуюся краску обратно в магазин?

Елена Мойсейчик, юрист:
В соответствии с перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену и возврату, в данной ситуации банку краски, которая герметично закрыта вы вправе вернуть продавцу. При этом не надо забывать, что возврат должен быть произведен в течение 14 дней с момента приобретения такого товара.    

# общество # Консультация юриста # Ремонт и капремонт в Беларуси # Елена Мойсейчик

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