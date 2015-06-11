Можно ли вернуть в магазин оставшуюся после ремонта банку с краской?

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Жительница Несвижа задает вопрос:

Для ремонта в своей квартире я купила три банки дорогой импортной краски. Так получилось, что израсходовали только две. С момента покупки прошло всего два дня. Могу ли я вернуть оставшуюся краску обратно в магазин?

Елена Мойсейчик, юрист:

В соответствии с перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену и возврату, в данной ситуации банку краски, которая герметично закрыта вы вправе вернуть продавцу. При этом не надо забывать, что возврат должен быть произведен в течение 14 дней с момента приобретения такого товара.