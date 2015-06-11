Куда обращаться в случае, если коммунальщики не реагируют и не решают проблемы жильцов?

Как это ни удивительно звучит, но у плесени много общего с человеком. Доказано, что она ест, дышит, и что совсем невозможно, у плесени есть зачатки интеллекта. При все этом она не выводится из организма. Минчанин Павел Королевич не может вывести плесень из собственной квартиры по улице Волгоградской уже несколько лет.

Достоверно известно, что некоторые виды плесени могут разрушать штукатурку, кирпич и даже бетон. Что же говорить о человеке? Тем более маленьком. Основная колония плесени в квартире Королевичей облюбовала детскую комнату.

Самой ядовитой является плесень желтого цвета. Поражая пищевые продукты, она вырабатывает сильнейший афлатоксин. Плесень может быть причиной повышенной утомляемости, головных болей, дерматологических, легочных и даже онкологических заболеваний. Пороги каких инстанций Павел только не обивал, куда он только не писал — все тщетно. Однажды мужчина составил обращение в Комитет госконтроля. Реакция последовала незамедлительно. После этого в квартиру пришла комиссия, которая тщательно все проверила и вынесла свое решение.

Павел Королевич:

Было принято решение о внешнем утеплении стен. Это было произведено летом 2012 года. Также был произведен косметический ремонт откосов и внутренних стен, то есть была убрана плесень, стены покрашены и заштукатурены заново.

Зимой 2014-2015 гг. начались опять проявления сырости и появилась плесень.

Скорее всего, ремонт был произведен некачественно, и от неприятного соседства с плесенью Павлу избавиться не получилось.

Павел Королевич:

Я обратился в ЖРЭО, чтобы провели тепловизионную съемку. Они сказали, что в этом сезоне это сделать не получится, потому что теплая зима.

Ремонт решили перенести на следующую зиму, то есть целый год семье Королевич придется жить рядом с плесенью и ставит под угрозу свое здоровье. Оказывается, они не одни такие в этом доме.

Павел Королевич:

А если следующей зимой будет опять тепло? Мне опять ждать холодных дней, чтобы проверить наличие промерзаний стен и терпеть плесень, дышать ею. Что делать в этой ситуации?

Действительно, синоптики обещают, что зима в этом году будет теплой. Что же делать жильцам?

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:

Потребителю необходимо оформить письменную претензию, направить официально заказной почтой с обратным уведомлением. И с момента получения данной претензии у исполнителей есть 2 недели, чтобы устранить эти недостатки.

Но что делать, если исполнитель игнорирует жалобы или ссылается на технические условия для проведения тепловизионной съемки. Если он не реагирует либо приходит ответ письменный потребителю о том, что мы не можем исполнить, это не есть правильно. 2 недели для принятия решения для устранения недостатков. Тогда потребитель обращается либо к адвокатам, либо в юридическую консультацию по месту своего жительства, либо по месту нахождения ответчиков, либо в Общественное объединение по защите прав потребителей, где будет составлено исковое заявление и представлены интересы потребителей в суде.

Не желая портить репутацию, а возможно, и из исключительно человеческих чувств, Павел Королевич был приглашен на разговор с представителем фирмы застройщиков, где ему было обещано, что в скором времени его проблема будет решена быстро и качественно.

Павел Королевич:

Накануне состоялся телефонный разговор с представителем фирмы-застройщика. Мне было обещано в кратчайшие сроки отреагировать на мою проблему.

Хотел бы поблагодарить ЗАО «Столичное телевидение» за то, что была оказана помощь. И только после обращения в программу «Добро пожаловаться!» была какая-то реакция на мою проблему.