Минск: кусок двухметровой жести упал с 5-го этажа жилого дома

Минчанка Елена Баринова, проживающая по улице Калиновского, впервые в жизни участвует в телевизионных съемках. К счастью, этот репортаж ведется из ее квартиры. А ведь вполне мог и из зала суда. Во всяком случае, предпосылки для возможного уголовного дела здесь вполне просматриваются. В конце марта порывом ветра с балкона Елены был сорван двухметровый элемент металлоконструкции. Иначе говоря, козырек, появившийся здесь во время капитального ремонта.

Страшно представить, чем бы могло закончиться падение жестяной конструкции с пятого этажа. Только высшее провидение спасло в тот день случайных и неслучайных прохожих от травм, увечий, а то и более серьезных последствий. Сегодня чиновники, коммунальщики и строители, приложившие руку к капитальному ремонту этого дома, спят спокойно. Настолько спокойно, что даже спустя 2,5 месяца с момента свободного планирования козырька с 20-метровой высоты, никто не удосужился провести гарантийные ремонтные работы.

Елена Баринова:

Прошло 2,5 месяца, а результат от лиц, которые обязаны были думать о том, что могло бы произойти, нет никаких ни движений, ни ответов.

Невзрачный металлический отлив защищает козырек балкона Елены от протекания. Без этой конструкции, омываемой дождями, утеплитель внешней стены дома начнет мокнуть и по стенам квартиры со временем разрастется плесень. Елена знает, что с момента сдачи дома после капитального ремонта вступает в силу двухлетняя гарантия. Но где гарантия, что ответственные лица проснутся от спячки и станут выполнять свои обязанности. Что делать?

Ирина Коноплицкая, председатель ОО «Защита потребителя»:

Нашему потребителю необходимо в рамках закона о защите прав потребителей в сфере ЖКХ обратиться в обязательном порядке с письменной претензией к исполнителям. Если же они никак не реагируют на письменное обращение потребителя, то есть не отвечают, не дают ответ либо дают ответ отказом, то следующий этап — обращение в суд с исковым заявлением о понуждении к выполнению тех либо иных работ. Чтобы правильно и грамотно составить исковое заявление, потребителю необходимо обратиться либо в Общество по защите прав потребителей, либо в юридическую консультацию к адвокатам.

В общем, Елене больше не надо ждать милости от коммунальщиков. Надо брать дело в свои руки и добиваться справедливости активными действиями. И чем более активными они будут, тем больше шансов, что козырек вернется на свое место до наступления осенних дождей.