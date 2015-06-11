В каком случае сохраняется пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, если мама решила выйти на работу?

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Минчанка задает вопрос:

В настоящее время моему ребенку 2 года. Я бы хотела выйти из декретного отпуска на работу. Можно ли, чтобы моя мама, то есть родная бабушка ребенка за ним ухаживала? В каком тогда размере будет положено пособие до 3-х лет?

Елена Мойсейчик, юрист:

При выходе матери на работу более чем на 0,5 ставки декретный отпуск прерывается и пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет выплачивается в размере 50%, в том числе и в случае ухода за ребенком неработающей бабушкой. Хотелось бы отметить, что право на отпуск вместо матери может использовать любой другой работающий родственник. Если бы бабушка ребенка работала, то она имела бы право на оформление отпуска по уходу за ребенком и на получение пособия в размере 100%.