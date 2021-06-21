Алексей Голиков: в описанной ситуации пострадают исключительно литовский и латышский народы, политики останутся в тепле

Новости Беларуси. Внешнее давление на Беларусь усиливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Савчик, СТВ:

Символично, что очередной пакет антинародных санкций ввели в канун трагической даты – 22 июня. Как будто нынешний Евросоюз уж очень хочет походить на своего предшественника, Третий рейх. В том, что стоит за столь наглой, циничной и неприкрытой попыткой шантажа, разбирается блогер Алексей Голиков.

Алексей Голиков, блогер:

Во внешнем давлении на Беларусь в общих чертах понятно все, ну или почти все. Однако немного заглянем в прошлое. Алексей Голиков:

Литва, Латвия и Польша долго стремились стать участниками Евросоюза. Сложно сказать, каким медом для них была намазана Европа, но рвались туда с необъяснимым стремлением. Согласитесь, после вступления в ЕС национальные экономики Литвы и Латвии были практически уничтожены. Трудоспособное население этих стран ринулось на заработки. Улицы латвийских и литовских городов опустели. О том, что Литва – беднейшее государство, говорил и задержанный Роман Протасевич. На контрасте проживания в Варшаве он как никто другой мог объективно сравнить уровень жизни. Морской порт в Клайпеде тоже не принесет обычной прибыли: Беларусь отказалась от услуг Литвы. В описанной ситуации пострадают исключительно литовский и латышский народы. Политики, как всегда, останутся в тепле.

Алексей Голиков:

Описанная ситуация едва ли может быть выгодной для народов обеих стран. Но все-таки две страны с общим населением не более 5 миллионов почему-то продолжают делать то, что явно вредит их национальным интересам. Происходящее объяснимо. Алексей Голиков:

После обретения независимости в 1991 году страны Балтии в качестве цели внутри- и внешнеполитического развития избрали переориентацию на Запад и интеграцию в евроатлантические структуры. При этом если НАТО при ведущей роли США рассматривается как краеугольный камень их безопасности, то Европейский союз – как источник финансовой помощи и гарант экономической стабильности. Однако позитивный эффект от вступления прибалтийских государств в ЕС затмился социально-экономическими издержками, которые принесло жесткое неолиберальное реформирование. Сказать проще, Литва и Латвия за миску европейской похлебки стали выполнять сигнальную функцию дворового пса. Это называется гавкать.

Алексей Голиков:

Несколько другая ситуация с Польшей. И по размеру территории, и по количеству населения Польша сравнительно больше, и миской европейской похлебки в данном случае проблему не решить. По цифрам, озвученным в СМИ, стоимость польского поводка обошлась Евросоюзу примерно в 160 миллиардов евро. Алексей Голиков:

Четверть века у белорусской границы три собаки ласково виляли хвостами. Выдавали карты поляка, легко делали «карту побыту», строили упрощенные пешие пункты пропуска – пытались изобразить добропорядочность и добрососедство. И так оно и было и есть: народы Литвы, Латвии, Польши и Беларуси миролюбивы. Но кожаные ошейники на шеях политиков этих государств. НАТО и Европейский союз в 2020 году резко дернули за поводок, и часть политиков этих несамостоятельных государств разразилась раскатистым лаем в сторону тех, кому еще год назад с радостью выдавали карту поляка.

Алексей Голиков:

То, что Литва, Латвия и Польша делают недружественные заявления в адрес Беларуси, очевидно и печально. Печальнее, что за время виляния хвостом у наших границ среди наших граждан нашлись единичные непородистые, не знающие истории. Их шеям понравился кожаный европейский ошейник – манкурты. Алексей Голиков:

Крайним примером порабощения независимых государств является Украина. Проблемной чертой этого государства является продажность не только политиков, но большей части народа. Они «самостийные» без понуждения, и даже с «нэзалэжним» рвением пытаются засунуть голову в кожаный европейский ошейник. Украинский народ и без того всем туловищем уже находится в теплицах и на плантациях Польши. Но официальным лицам-то работать на европейских грядках не положено по закону, не по статусу. Вот и просят украинские политики официального признания окраинного пса.