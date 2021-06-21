Что вечером 21 июня происходит у стен Брестской крепости? Прямое включение

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

У стен Брестской крепости вечером 21 июня проходит боевой расчет курсантов Института пограничной службы. У них в руках фотографии бойцов Великой Отечественной войны. Прозвучало 58 имен – именно эти люди 80 лет назад первыми охраняли белорусские рубежи у стен легендарной Брестской крепости. Та ночь для многих из них стала роковой.