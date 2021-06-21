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Что вечером 21 июня происходит у стен Брестской крепости? Прямое включение

21 июня 2021 16:33
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Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу». 

Что вечером 21 июня происходит у стен Брестской крепости? Прямое включение-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
У стен Брестской крепости вечером 21 июня проходит боевой расчет курсантов Института пограничной службы. У них в руках фотографии бойцов Великой Отечественной войны. Прозвучало 58 имен – именно эти люди 80 лет назад первыми охраняли белорусские рубежи у стен легендарной Брестской крепости. Та ночь для многих из них стала роковой. 

Что вечером 21 июня происходит у стен Брестской крепости? Прямое включение-4

Брестчане и гости города несут цветы к мемориалам. Приехала сюда и российская делегация, в том числе журналисты, во главе с госсекретарем Дмитрием Мезенцевым. 

Что вечером 21 июня происходит у стен Брестской крепости? Прямое включение-7

Мероприятия 21 июня – это «затравка» для завтрашнего дня. Ночью будет кульминация всех событий: традиционный митинг-реквием в четыре утра, также реконструкция первых минут обороны Брестской крепости. Такие мероприятия пройдут по всей Беларуси, зажгутся тысячи свеч в знак того, что память о тех, кто погиб в Великой Отечественной войне, неугасаема. Завершится все 22 июня вечерним концертом: у стен цитадели можно будет услышать военные песни. 

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# Великая Отечественная война # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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