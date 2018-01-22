Можно ли сдавать в аренду квартиру, купленную в кредит? Комментарий юриста

Эксперт программы «Добро пожаловаться» Дарина Гулюта отвечает на вопросы телезрителей СТВ.

Ольга Шумская, жительница п.Боровляны:

Я купила квартиру с привлечением льготного кредита. Полное погашение будет только через 5 лет. Могу ли я уже сегодня сдавать эту квартиру в аренду?

Дарина Гулюта, юрист:

С 1 июня 2013 года сдача в аренду таких квартир до погашения полного кредита не допускается. Однако в исключительных случаях при наличии уважительных причин это можно сделать. Такими причинами могут быть: расторжение брака, переезд в другую местность, смерть собственника жилья или члена его семьи и другие. В подобных ситуациях разрешение необходимо получить у местных исполнительных и распорядительных органов без согласия залогодержателя.

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