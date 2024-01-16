«Какие причины могут препятствовать зачатию?» О видах бесплодия рассказал акушер-гинеколог

Небезопасные аборты ежегодно приводят к 40 тысячам смертей во всем мире и госпитализации миллионов женщин с определенными осложнениями. Даже если аборт сделал врач в условиях медицинского учреждения, то прерывание беременности все равно не пройдет бесследно для организма женщины и в дальнейшем может отразиться на ее здоровье и здоровье ее будущих детей. О последствиях абортов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Бесплодие – распространенная проблема. С невозможностью достичь беременности без медицинской помощи сталкиваются миллионы пар по всему миру.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Почему возникает бесплодие, Владислав? Какие причины могут препятствовать зачатию?
Наталья Надольская:
Какую во всем этом роль играет аборт, если он был?
Михаил Свито:
Аборт – это одна из причин, правда? Какие еще причины?
Владислав Сокол, врач акушер-гинеколог, заведующий акушерско-обсервационным отделением № 2 3-й городской клинической больницы:
Факторов на самом деле огромное количество. Первое, что надо понимать: есть группа факторов – женские, есть группа факторов – мужские, потому что в зачатии ребенка так или иначе участвуют два человека. Есть факторы несовместимости супругов, то есть когда вроде бы репродуктивное здоровье полноценное у партнера и партнерши, но совместных детей у них быть не может.
Что касается бесплодия конкретно женского, то факторы в большинстве случаев связаны с какими-то аномалиями половых органов. Наиболее частый фактор – это трубное бесплодие, то ввиду каких-то последствий перенесенных воспалительных заболеваний либо перенесенных ранее абортов, которые не совсем гладко прошли. Не совсем гладко прошла реабилитация после них. Приводит к тому, что маточные трубы становятся непроходимыми. Соответственно, возможность зачатия у женщины естественным путем исчезает полностью.
Есть факторы, связанные с врожденными аномалиями, то есть не приобретенными в течение жизни, а то, с чем девочка родилась. Это могут быть вопросы, с чем чаще всего сталкиваемся: особенности формы матки – это удвоение матки, двурогие матки. Они могут рожать, беременеть. Больших проблем нет, но в некоторых случаях возможность достичь желаемого результата – беременности – может занять у них более продолжительный промежуток времени, чем у женщин, у которых абсолютно нормальная анатомия. Очень большая группа гормональных факторов.
«Рациональное обследование и наблюдение». Каковы шансы вылечить бесплодие – подробнее здесь.