«Какие причины могут препятствовать зачатию?» О видах бесплодия рассказал акушер-гинеколог

Небезопасные аборты ежегодно приводят к 40 тысячам смертей во всем мире и госпитализации миллионов женщин с определенными осложнениями. Даже если аборт сделал врач в условиях медицинского учреждения, то прерывание беременности все равно не пройдет бесследно для организма женщины и в дальнейшем может отразиться на ее здоровье и здоровье ее будущих детей. О последствиях абортов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Владислав Сокол, врач акушер-гинеколог, заведующий акушерско-обсервационным отделением № 2 3-й городской клинической больницы:

Факторов на самом деле огромное количество. Первое, что надо понимать: есть группа факторов – женские, есть группа факторов – мужские, потому что в зачатии ребенка так или иначе участвуют два человека. Есть факторы несовместимости супругов, то есть когда вроде бы репродуктивное здоровье полноценное у партнера и партнерши, но совместных детей у них быть не может.

Что касается бесплодия конкретно женского, то факторы в большинстве случаев связаны с какими-то аномалиями половых органов. Наиболее частый фактор – это трубное бесплодие, то ввиду каких-то последствий перенесенных воспалительных заболеваний либо перенесенных ранее абортов, которые не совсем гладко прошли. Не совсем гладко прошла реабилитация после них. Приводит к тому, что маточные трубы становятся непроходимыми. Соответственно, возможность зачатия у женщины естественным путем исчезает полностью.

Есть факторы, связанные с врожденными аномалиями, то есть не приобретенными в течение жизни, а то, с чем девочка родилась. Это могут быть вопросы, с чем чаще всего сталкиваемся: особенности формы матки – это удвоение матки, двурогие матки. Они могут рожать, беременеть. Больших проблем нет, но в некоторых случаях возможность достичь желаемого результата – беременности – может занять у них более продолжительный промежуток времени, чем у женщин, у которых абсолютно нормальная анатомия. Очень большая группа гормональных факторов.