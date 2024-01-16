Более 200 детей с начала зимы получили травмы после катания на тюбингах
Новости Беларуси. Катание на тюбингах стало волнующей темой. Опасное зимнее развлечение вызывает обеспокоенность медиков. C начала зимы за помощью обратились уже более двухсот детей с травмами, которые они получили на ледяных горках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О последствиях таких катании – в репортаже Глеба Прокофьева.
Тюбинг – опасный и непредсказуемый вид зимнего отдыха. Количество пациентов, доставленных после катания на необорудованных ледяных горках, растет.
На больничной койке минчанка Настя Степанюк уже третьи сутки. Девочку госпитализировали с травмой головы после неудачного съезда с горки на тюбинге.
Светлана Степанюк, мама пострадавшей:
В Чижовке на аллее есть у нас там на улице Голодеда горка. Катались – проблем не было. А тут в мальчика врезалась и «привет». Вот как мы с этим столкнулись, теперь я понимаю, что это очень опасно.
Анастасия Степанюк:
Я повернулась боком и врезалась в мальчика. Потом мы с мамой пошли домой, мама вызвала скорую. А потом мы приехали сюда, в больницу.
Черепно-мозговая травма с переломом свода черепа и внутричерепная гематома – проблемы, которые диагностировали у девочки врачи в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Операция была неизбежна.
Александр Корень, врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
Сейчас ребенок в раннем послеоперационном периоде, но в ясном сознании. Ребенок вовремя был доставлен к нам в учреждение, вовремя произведено оперативное вмешательство.
Высокая скорость и неуправляемость ватрушки может привести к трагическим последствиям, даже к гибели. Чтобы избежать трагедии, место для спуска надо выбирать вдали от проезжей части, деревьев, столбов и других препятствий. Следует в меру накачивать тюбинг, в нем может находиться только один человек, который должен держаться за ручки во время движения. Эти простые правила снижают риск опасности.
О последствиях такого развлечения смотрите в видеосюжете.