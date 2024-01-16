Более 200 детей с начала зимы получили травмы после катания на тюбингах

Новости Беларуси. Катание на тюбингах стало волнующей темой. Опасное зимнее развлечение вызывает обеспокоенность медиков. C начала зимы за помощью обратились уже более двухсот детей с травмами, которые они получили на ледяных горках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О последствиях таких катании – в репортаже Глеба Прокофьева.

Тюбинг – опасный и непредсказуемый вид зимнего отдыха. Количество пациентов, доставленных после катания на необорудованных ледяных горках, растет. На больничной койке минчанка Настя Степанюк уже третьи сутки. Девочку госпитализировали с травмой головы после неудачного съезда с горки на тюбинге.

Светлана Степанюк, мама пострадавшей:

В Чижовке на аллее есть у нас там на улице Голодеда горка. Катались – проблем не было. А тут в мальчика врезалась и «привет». Вот как мы с этим столкнулись, теперь я понимаю, что это очень опасно.

Анастасия Степанюк:

Я повернулась боком и врезалась в мальчика. Потом мы с мамой пошли домой, мама вызвала скорую. А потом мы приехали сюда, в больницу. Черепно-мозговая травма с переломом свода черепа и внутричерепная гематома – проблемы, которые диагностировали у девочки врачи в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Операция была неизбежна.

Александр Корень, врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Сейчас ребенок в раннем послеоперационном периоде, но в ясном сознании. Ребенок вовремя был доставлен к нам в учреждение, вовремя произведено оперативное вмешательство.