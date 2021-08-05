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Можно ли разделять профессии на мужские и женские? Рассказала эксперт в области семейной политики

05 августа 2021 09:33
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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Анна, вопрос к вам. Вы считаете, что сегодня, в XXI веке, в 2021 году можно делить профессии на мужские и женские?

Можно ли разделять профессии на мужские и женские? Рассказала эксперт в области семейной политики-1

Анна Ящук, кандидат экономических наук, эксперт в области семейной политики:
Я думаю, что постепенно эта грань стирается. Во-первых, мы знаем, что практически в два раза сократилось количество профессий, на которых не могут работать женщины. Мне кажется, что сегодня каждый человек вправе выбирать то направление, которое ему нравится. Но я сторонник того, что существуют истинно мужские профессии. Почему и есть ограничения со стороны законодательства и государства? Потому что женщина не всегда может справиться со своими функциями.

Наталья Надольская:
А какие это профессии?

Анна Ящук:
Мне сейчас сложно назвать целый перечень из практически 180 профессий. Те, которые сопряжены с повышенными физическими нагрузками, риском, опасностью. Давайте не забывать, что поэтому у нас и существует разделение в обществе на мужчин и женщин. У нас есть свои физические возможности. А что касается интересов, наша коллега сказала, что ей это нравится. Это мечта, доля романтики. Слушая ее, я поняла, что, наверное, романтика туда вас повела. Очень приятно. Но мне кажется, что ограничения должны быть.

Можно ли разделять профессии на мужские и женские? Рассказала эксперт в области семейной политики-4

Наталья Надольская:
Вы руководите коллективом. Как вы считаете, женщина-руководитель – это давно не немужская профессия? Если даже вспомнить Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа», она тоже была руководителем. Значит, уже тогда женщины могли руководить.

Анна Ящук:
С каждым годом, если брать статистику гендерного равенства, количество женщин-руководителей увеличивается. Единственное, что нужно четко понимать, про какую сферу мы говорим. Если та сфера, в которой работаю я, сфера образования, более 70 % – это женский коллектив.

Можно ли разделять профессии на мужские и женские? Рассказала эксперт в области семейной политики-7

Анна Ящук:
На примере своей любимой Академии управления хочу сказать, что у нас полный баланс. Руководитель, я считаю, что это правильно, ректор – мужчина, при этом первый проректор – женщина. Еще один проректор – тоже мужчина, и два директора института, которые занимаются обучением, – мужчина и женщина. То есть это принцип, когда соблюдается этот баланс. Может ли женщина справиться? Мне кажется, с учетом, что женщина должна в себя включать – выполнять функции мамы, жены, дочери, сестры, еще и ответственно работать, выполнять свои должностные инструкции – женщине все по плечу.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что в Америке в 1980 годах был введен такой термин, как «стеклянный потолок». Это означает невидимый барьер, который мешает женщине продвигаться по карьерной лестнице. Как вы прокомментируете этот термин?

Можно ли разделять профессии на мужские и женские? Рассказала эксперт в области семейной политики-10

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Сталкивались ли вы с этим? Потому что семья, хочешь не хочешь, а женщину немножко тормозит.

Анна Ящук:
Я хочу сказать, абсолютно верно, как раз к теме моих научных исследований. Если в семье есть гармония и взаимопонимание, семья никогда тормозить не будет. Что касается карьерного роста, мне сложно сказать, потому что я человек, который никогда не был заточен на карьеру и на какую-то должность. Все получалось само собой. Когда ты очень много работаешь, наверное, автоматически, постигая новые цели, добиваешься определенных высот. Еще раз хочу сказать, что крайне сложно, абсолютно верно в вашем вопросе прозвучало. Женщина, на мой взгляд, все равно должна четко понимать, что на первом месте должна быть семья. Обязанности должностные из головы не выходят. И вот это сочетание – то, что нужно для себя понять, как суметь это совместить. Поэтому и «стеклянный потолок». Я думаю, что это более субъективный фактор. Хотя говорят о том, что очень многие с этим сталкиваются. Действительно, есть такая проблема. Я скажу честно, что я в реальной практике у нас этого не встречала.

Можно ли разделять профессии на мужские и женские? Рассказала эксперт в области семейной политики-13

Наталья Надольская:
Мне кажется, что это еще и общественное мнение навязывает, что женщина должна все успевать. Она должна быть и мамой, и женой, и хозяйкой, еще и достигать каких-то профессиональных высот.

Александра Каштанова:
Сама профессия. Если ты уже поняла, что хочешь быть карьеристкой, идти вперед, ребенок тебя может немножко заставлять оборачиваться. Потому что ты перестаешь его кормить, укладывать спать, у тебя всегда в голове работа, и в какой-то момент ребенок любит уже не тебя, потому что ты просто ходишь на работу, а бабушку, няню, папу. И тут у женщины может что-то щелкнуть, и тогда ей нужно делать выбор.

Можно ли разделять профессии на мужские и женские? Рассказала эксперт в области семейной политики-16

Анна Ящук:
Важно, чтобы было четко понятно, что ты в жизни ставишь на первую ступень. И тогда с учетом, что жизнь – штука непростая, она еще и длинная достаточно, что можно распределить. Пример такой: поступали предложения занять ту или иную должность. Я себе дала табу, чтобы младшему ребенку было минимум 10 лет. Я отказывалась полностью от всех предложений. Вот то, о чем вы говорите. Чтобы потом ребенок не сказал: «Кто эта тетя, которая сюда зашла?» А когда детки подрастают, тогда уже понимаешь, что есть силы, энергия и подросшие дети, и ты можешь посвятить себя благому делу. Особенно, когда ты его любишь – вообще замечательно.

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# Профессии # общество # Наталья Надольская # Анна Ящук # Алеся Лакина # Александра Каштанова # Фотофакт

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