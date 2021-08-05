Можно ли разделять профессии на мужские и женские? Рассказала эксперт в области семейной политики

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Анна, вопрос к вам. Вы считаете, что сегодня, в XXI веке, в 2021 году можно делить профессии на мужские и женские?

Анна Ящук, кандидат экономических наук, эксперт в области семейной политики:

Я думаю, что постепенно эта грань стирается. Во-первых, мы знаем, что практически в два раза сократилось количество профессий, на которых не могут работать женщины. Мне кажется, что сегодня каждый человек вправе выбирать то направление, которое ему нравится. Но я сторонник того, что существуют истинно мужские профессии. Почему и есть ограничения со стороны законодательства и государства? Потому что женщина не всегда может справиться со своими функциями. Наталья Надольская:

А какие это профессии? Анна Ящук:

Мне сейчас сложно назвать целый перечень из практически 180 профессий. Те, которые сопряжены с повышенными физическими нагрузками, риском, опасностью. Давайте не забывать, что поэтому у нас и существует разделение в обществе на мужчин и женщин. У нас есть свои физические возможности. А что касается интересов, наша коллега сказала, что ей это нравится. Это мечта, доля романтики. Слушая ее, я поняла, что, наверное, романтика туда вас повела. Очень приятно. Но мне кажется, что ограничения должны быть.

Наталья Надольская:

Вы руководите коллективом. Как вы считаете, женщина-руководитель – это давно не немужская профессия? Если даже вспомнить Людмилу Прокофьевну из «Служебного романа», она тоже была руководителем. Значит, уже тогда женщины могли руководить. Анна Ящук:

С каждым годом, если брать статистику гендерного равенства, количество женщин-руководителей увеличивается. Единственное, что нужно четко понимать, про какую сферу мы говорим. Если та сфера, в которой работаю я, сфера образования, более 70 % – это женский коллектив.

Анна Ящук:

На примере своей любимой Академии управления хочу сказать, что у нас полный баланс. Руководитель, я считаю, что это правильно, ректор – мужчина, при этом первый проректор – женщина. Еще один проректор – тоже мужчина, и два директора института, которые занимаются обучением, – мужчина и женщина. То есть это принцип, когда соблюдается этот баланс. Может ли женщина справиться? Мне кажется, с учетом, что женщина должна в себя включать – выполнять функции мамы, жены, дочери, сестры, еще и ответственно работать, выполнять свои должностные инструкции – женщине все по плечу. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что в Америке в 1980 годах был введен такой термин, как «стеклянный потолок». Это означает невидимый барьер, который мешает женщине продвигаться по карьерной лестнице. Как вы прокомментируете этот термин?

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Сталкивались ли вы с этим? Потому что семья, хочешь не хочешь, а женщину немножко тормозит. Анна Ящук:

Я хочу сказать, абсолютно верно, как раз к теме моих научных исследований. Если в семье есть гармония и взаимопонимание, семья никогда тормозить не будет. Что касается карьерного роста, мне сложно сказать, потому что я человек, который никогда не был заточен на карьеру и на какую-то должность. Все получалось само собой. Когда ты очень много работаешь, наверное, автоматически, постигая новые цели, добиваешься определенных высот. Еще раз хочу сказать, что крайне сложно, абсолютно верно в вашем вопросе прозвучало. Женщина, на мой взгляд, все равно должна четко понимать, что на первом месте должна быть семья. Обязанности должностные из головы не выходят. И вот это сочетание – то, что нужно для себя понять, как суметь это совместить. Поэтому и «стеклянный потолок». Я думаю, что это более субъективный фактор. Хотя говорят о том, что очень многие с этим сталкиваются. Действительно, есть такая проблема. Я скажу честно, что я в реальной практике у нас этого не встречала.

Наталья Надольская:

Мне кажется, что это еще и общественное мнение навязывает, что женщина должна все успевать. Она должна быть и мамой, и женой, и хозяйкой, еще и достигать каких-то профессиональных высот. Александра Каштанова:

Сама профессия. Если ты уже поняла, что хочешь быть карьеристкой, идти вперед, ребенок тебя может немножко заставлять оборачиваться. Потому что ты перестаешь его кормить, укладывать спать, у тебя всегда в голове работа, и в какой-то момент ребенок любит уже не тебя, потому что ты просто ходишь на работу, а бабушку, няню, папу. И тут у женщины может что-то щелкнуть, и тогда ей нужно делать выбор.