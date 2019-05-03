Можно ли покупать продукты в магазине в свою тару? Спросили у экспертов и провели эксперимент
10 лет назад на мусорном счету среднестатистического белоруса было 200 килограммов мусора в год, сейчас все 300, у минчан «отходная карма» и того тяжелей – до полутонны. Татьяна – адепт движения «Zero waste», то есть ноль отходов. Сторонников такого принципа хватает, рассказали в программе «Специальный репортаж». А вот мест, где могут насыпать, налить и положить в свою, персональную многократную и безвредную экотару не так уж и много.
Татьяна Кузнецова, экоактивистка:
Наша организация делала запрос в министерство торговли – можно ли покупать продукцию в кулинарии в свою тару. И они ответили, что в законодательстве нет прямого запрета. Там написано, что не допускается в тару покупателя, которая видимо грязная и со сколами, повреждениями. Иных запретов нет. Но, тем не менее, многие торговые сети отказываются упаковывать в наши контейнеры, мешочки по причине того, что у них есть какие-то свои правила.
Мы отправляемся в ближайший сетевой маркет на контрольную закупку. В овощном взять на развес – не проблема. Скользим взглядом по бакалейной полке. Натуральной, а главное «беспроблемной» в плане переработки упаковки – маловато. Белорусские овсяные хлопья в серой картонной коробке, с точки зрения экологии, – фаворит. Из новинок – молоко в стекле, правда, такой эксклюзив – редкая находка.
Отправляемся в кулинарию со своей тарой. Продавец после консультации с коллегой отпускает заказ в наш контейнер.
Кстати, белорусские экологи-активисты в Интернете создали интерактивную карту с указанием городских мест, которые помогают горожанам производить меньше отходов в быту. Мы наведали пару адресов.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Приобщимся к этим экотрендам. У нас есть пустая стеклянная бутылка. Вендинговая система: сейчас мы купим стиральный гель. Как это действует: опускаются монетки. Практически экологичным способом будем сегодня стирать бельё!