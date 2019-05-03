Можно ли покупать продукты в магазине в свою тару? Спросили у экспертов и провели эксперимент

Татьяна Кузнецова, экоактивистка:

Наша организация делала запрос в министерство торговли – можно ли покупать продукцию в кулинарии в свою тару. И они ответили, что в законодательстве нет прямого запрета. Там написано, что не допускается в тару покупателя, которая видимо грязная и со сколами, повреждениями. Иных запретов нет. Но, тем не менее, многие торговые сети отказываются упаковывать в наши контейнеры, мешочки по причине того, что у них есть какие-то свои правила.