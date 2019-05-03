Изучение белорусского языка в Китае очень актуально – представитель китайского издательства в Минске

Новости Беларуси. Китайская делегация с визитом в Минске. В рамках 23-й Международной выставки «СМИ в Беларуси» в столицу прибыли представители издательств КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С коллегами из «Народной асветы» гости обсудили возможность издания белорусско-китайского словаря и учебников для студентов гуманитарных вузов.