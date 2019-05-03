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Изучение белорусского языка в Китае очень актуально – представитель китайского издательства в Минске

03 мая 2019 11:26
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Новости Беларуси. Китайская делегация с визитом в Минске. В рамках 23-й Международной выставки «СМИ в Беларуси» в столицу прибыли представители издательств КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С коллегами из «Народной асветы» гости обсудили возможность издания белорусско-китайского словаря и учебников для студентов гуманитарных вузов.

Изучение белорусского языка в Китае очень актуально – представитель китайского издательства в Минске-1

Изучение белорусского языка в Китае очень актуально – представитель китайского издательства в Минске-3

Изучение белорусского языка в Китае очень актуально – представитель китайского издательства в Минске-5

Примечательно, что это не первая встреча издателей – сотрудничество носит постоянный характер. Уже совместно с «Мастацкай літаратурай» свет увидели энциклопедия Китая и серия книг китайской поэзии «Светлые знаки».

Изучение белорусского языка в Китае очень актуально – представитель китайского издательства в Минске-8

Фань Сяохун, заместитель директора Издательства по преподаванию и исследованию иностранных языков:
Наша главная цель – подписание новых контрактов о сотрудничестве. Особенно нам интересны проекты по изданию книг о культуре Китая и китайском языке.

Еще одно направление – изучение белорусского языка в Китае. Мы уверены, что сегодня это очень востребовано и актуально.

Изучение белорусского языка в Китае очень актуально – представитель китайского издательства в Минске-11

Александр Бадак, директор издательства «Мастацкая літаратура»:
Я думаю, у бліжэйшы час прынамсі ў жніўні, калі ўжо беларуская дэлегацыя адправіцца ў Кітай на кітайскую міжнародную кніжную выставу, мы будзем канкрэтна абмяркоўваць, якія творы беларускіх аўтараў будуць перакладзены на кітайскую мову і выдадзены ў Кітаі.

Творческих планов еще много. Сейчас к изданию готовятся новые книги серии «Ключевые концепты китайской мысли и культуры».

Изучение белорусского языка в Китае очень актуально – представитель китайского издательства в Минске-14

Изучение белорусского языка в Китае очень актуально – представитель китайского издательства в Минске-16

# Беларусь-Китай # общество # Фань Сяохун # Александр Бадак # Фотофакт

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