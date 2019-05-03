«Опыт, который пригодится на всю жизнь». 59 военнослужащих Беларуси получили личную благодарность командующего

За время службы в армии молодые люди смогли проявить себя не только как настоящие бойцы, но и руководители. Все они прошли школу подготовки младших командиров. У каждого в подчинении было до 15 солдат.

Военнослужащие участвовали в задержании преступников, охраняли особо важные государственные объекты, несли службу в караулах. Поддержать их в такой торжественный момент приехали самые близкие люди.

Наталья Верас:

Мы были всегда на связи. Мы приезжали в часть, мы видели, как он служит, где он, как он питается, занимается спортом.

Он стал мужественным, он стал, наверное, более внимательным к нам: ко мне, как к маме, к папе. Они за этот период очень стали близки. Он стал ему больше рассказывать, звонить, общаться, как мужчина с мужчиной. Он повзрослел.