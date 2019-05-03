«Опыт, который пригодится на всю жизнь». 59 военнослужащих Беларуси получили личную благодарность командующего
Новости Беларуси. Благодарности командующего внутренними войсками вручили 3 мая лучшим военнослужащим, увольняемым в запас. На торжественный ритуал пригласили 59 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За время службы в армии молодые люди смогли проявить себя не только как настоящие бойцы, но и руководители. Все они прошли школу подготовки младших командиров. У каждого в подчинении было до 15 солдат.
Военнослужащие участвовали в задержании преступников, охраняли особо важные государственные объекты, несли службу в караулах. Поддержать их в такой торжественный момент приехали самые близкие люди.
Наталья Верас:
Мы были всегда на связи. Мы приезжали в часть, мы видели, как он служит, где он, как он питается, занимается спортом.
Он стал мужественным, он стал, наверное, более внимательным к нам: ко мне, как к маме, к папе. Они за этот период очень стали близки. Он стал ему больше рассказывать, звонить, общаться, как мужчина с мужчиной. Он повзрослел.
Александр Черногребель, сержант войсковой части 7404:
За годы службы во внутренних войсках мы получили – и лично я – такой опыт, который пригодится мне на всю жизнь. Я пришел, можно сказать, юным мальчиком, а за годы службы получил то, что сделало из меня мужчину.
Традиция с почетом прощаться с лучшими военнослужащими зародилась более 20 лет назад. За это время отметили более 2,5 тысяч молодых людей.