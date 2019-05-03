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«Опыт, который пригодится на всю жизнь». 59 военнослужащих Беларуси получили личную благодарность командующего

03 мая 2019 12:43
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Новости Беларуси. Благодарности командующего внутренними войсками вручили 3 мая лучшим военнослужащим, увольняемым в запас. На торжественный ритуал пригласили 59 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время службы в армии молодые люди смогли проявить себя не только как настоящие бойцы, но и руководители. Все они прошли школу подготовки младших командиров. У каждого в подчинении было до 15 солдат.

«Опыт, который пригодится на всю жизнь». 59 военнослужащих Беларуси получили личную благодарность командующего -1

«Опыт, который пригодится на всю жизнь». 59 военнослужащих Беларуси получили личную благодарность командующего -3

«Опыт, который пригодится на всю жизнь». 59 военнослужащих Беларуси получили личную благодарность командующего -5

Военнослужащие участвовали в задержании преступников, охраняли особо важные государственные объекты, несли службу в караулах. Поддержать их в такой торжественный момент приехали самые близкие люди.

«Опыт, который пригодится на всю жизнь». 59 военнослужащих Беларуси получили личную благодарность командующего -8

Наталья Верас:
Мы были всегда на связи. Мы приезжали в часть, мы видели, как он служит, где он, как он питается, занимается спортом.

Он стал мужественным, он стал, наверное, более внимательным к нам: ко мне, как к маме, к папе. Они за этот период очень стали близки. Он стал ему больше рассказывать, звонить, общаться, как мужчина с мужчиной. Он повзрослел. 

«Опыт, который пригодится на всю жизнь». 59 военнослужащих Беларуси получили личную благодарность командующего -11

Александр Черногребель, сержант войсковой части 7404:
За годы службы во внутренних войсках мы получили – и лично я – такой опыт, который пригодится мне на всю жизнь. Я пришел, можно сказать, юным мальчиком, а за годы службы получил то, что сделало из меня мужчину.

Традиция с почетом прощаться с лучшими военнослужащими зародилась более 20 лет назад. За это время отметили более 2,5 тысяч молодых людей.

«Опыт, который пригодится на всю жизнь». 59 военнослужащих Беларуси получили личную благодарность командующего -14

«Опыт, который пригодится на всю жизнь». 59 военнослужащих Беларуси получили личную благодарность командующего -16

«Опыт, который пригодится на всю жизнь». 59 военнослужащих Беларуси получили личную благодарность командующего -18

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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