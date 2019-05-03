«Кресло, в котором сидел Карабас-Барабас, и сейчас снимается в кино»: на «Беларусьфильме» откроют музей реквизита

Костюмы и реквизит – то, без чего невозможно передать настроение и атмосферу в кино.
Посох кота Базилио и пенсне Тортиллы: реквизит из легендарного фильма принесли в студию СТВ
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – ведущий специалист Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Алла Куркуль и художник по костюмам высшей категории Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Наталья Сардарова.
Планирует ли «Беларусьфильм» открыть музей реквизита из легендарных кинофильмов?
Алла Куркуль, ведущий специалист Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Да. Маленький музей будет. Сейчас как раз планируется на «Беларусьфильме». Будет коллекция ценного реквизита. Но есть часть реквизитов, художественных произведений, которые до сих пор используются в кино. Например, мебель, которую сюда не можем принести, из «Приключений Буратино» – сундук и кресло, в котором сидел Карабас-Барабас, и сейчас снимается в кино.