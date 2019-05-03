«Кресло, в котором сидел Карабас-Барабас, и сейчас снимается в кино»: на «Беларусьфильме» откроют музей реквизита

Планирует ли «Беларусьфильм» открыть музей реквизита из легендарных кинофильмов?

Алла Куркуль, ведущий специалист Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Да. Маленький музей будет. Сейчас как раз планируется на «Беларусьфильме». Будет коллекция ценного реквизита. Но есть часть реквизитов, художественных произведений, которые до сих пор используются в кино. Например, мебель, которую сюда не можем принести, из «Приключений Буратино» – сундук и кресло, в котором сидел Карабас-Барабас, и сейчас снимается в кино.