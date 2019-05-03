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«Кресло, в котором сидел Карабас-Барабас, и сейчас снимается в кино»: на «Беларусьфильме» откроют музей реквизита

03 мая 2019 10:59
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Костюмы и реквизит – то, без чего невозможно передать настроение и атмосферу в кино.

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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – ведущий специалист Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Алла Куркуль и художник по костюмам высшей категории Национальной киностудии «Беларусьфильм» – Наталья Сардарова.

«Кресло, в котором сидел Карабас-Барабас, и сейчас снимается в кино»: на «Беларусьфильме» откроют музей реквизита -1

Планирует ли «Беларусьфильм» открыть музей реквизита из легендарных кинофильмов?

Алла Куркуль, ведущий специалист Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Да. Маленький музей будет. Сейчас как раз планируется на «Беларусьфильме». Будет коллекция ценного реквизита. Но есть часть реквизитов, художественных произведений, которые до сих пор используются в кино. Например, мебель, которую сюда не можем принести, из «Приключений Буратино»  сундук и кресло, в котором сидел Карабас-Барабас, и сейчас снимается в кино.

# Кино # общество # Алла Куркуль # Наталья Сардарова

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