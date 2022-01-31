В Беларуси теперь надо обязательно учиться 11 лет? Что ещё изменилось в Кодексе об образовании?

Новости Беларуси. В Беларуси обновился Кодекс об образовании. Соответствующий закон подписал Президент. Теперь надо обязательно учиться 11 лет. Введено всеобщее среднее образование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоговая аттестация будет проводиться в виде централизованного экзамена. И уже в 2023 году вузы будут принимать абитуриентов по его результатам. Полностью дистанционного обучения не будет, но дальнейшей цифровизации обещают дать зеленый свет. В сфере высшего образования никаких виртуальных университетов и онлайн-вузов. Это подтверждают в Минобразовании: важно следить за качеством подготовки студентов. А вот гибридный формат обучения уже есть и успешно работает во многих вузах страны.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

В целом отмечу, что в Кодексе об образовании появляются и абсолютно новые нормы. Это, например, сетевая форма обучения, которая предоставляет право нашим учреждениям образования использовать материальную базу, ресурсные возможности учреждений, предоставляется возможность и финансирования, частичного финансирования частных учреждений образования из республиканского и местного бюджетов в порядке, который будет устанавливаться правительством.

К слову, в будущем учебном году увеличат контрольные цифры приема «целевиков» по некоторым социально значимым специальностям. Выпускники спортивно-педагогических и военно-патриотических классов смогут воспользоваться льготами при поступлении.