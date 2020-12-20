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Можно ли купить здоровье за деньги? Честные ответы Сергея Жаворонка на неожиданные вопросы

20 декабря 2020 18:16
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ ответил на неожиданные вопросы.

Вадим Щеглов, ведущий:
Если бы вас попросили выбрать другое направление в медицине, что бы это было?

Можно ли купить здоровье за деньги? Честные ответы Сергея Жаворонка на неожиданные вопросы-1

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Может, это онкология. Такое направление, которое требует больших усилий.

Вадим Щеглов:
Человек, который изменил для вас все.

Сергей Жаворонок:
Это мой учитель, Азаренок Константин Семенович.

Вадим Щеглов:
Вас легко обидеть?

Сергей Жаворонок:
Да, я обижаюсь, но не демонстрирую это.

Вадим Щеглов:
О чем вы мечтаете?

Сергей Жаворонок:
Поменьше пациентов, чтобы студенты были прилежными, и семья была здорова и счастлива.

Вадим Щеглов:
Сколько часов в день вы спите?

Можно ли купить здоровье за деньги? Честные ответы Сергея Жаворонка на неожиданные вопросы-4

Сергей Жаворонок:
Стараюсь около восьми часов.

Вадим Щеглов:
Можно ли купить здоровье за деньги?

Сергей Жаворонок:
Что-то за деньги можно добавить к здоровью.

Вадим Щеглов:
Человек успешен, когда…

Сергей Жаворонок:
Успешен, когда счастлив и находится в позитиве.

Вадим Щеглов:
Счастье это…

Сергей Жаворонок:
Когда все устраивает, цели достигаются.

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# Медицина # общество # Сергей Жаворонок # Вадим Щеглов # Фотофакт

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