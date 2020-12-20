Можно ли купить здоровье за деньги? Честные ответы Сергея Жаворонка на неожиданные вопросы

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ ответил на неожиданные вопросы.
Вадим Щеглов, ведущий:
Если бы вас попросили выбрать другое направление в медицине, что бы это было?
Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:
Может, это онкология. Такое направление, которое требует больших усилий.
Вадим Щеглов:
Человек, который изменил для вас все.
Сергей Жаворонок:
Это мой учитель, Азаренок Константин Семенович.
Вадим Щеглов:
Вас легко обидеть?
Сергей Жаворонок:
Да, я обижаюсь, но не демонстрирую это.
Вадим Щеглов:
О чем вы мечтаете?
Сергей Жаворонок:
Поменьше пациентов, чтобы студенты были прилежными, и семья была здорова и счастлива.
Вадим Щеглов:
Сколько часов в день вы спите?
Сергей Жаворонок:
Стараюсь около восьми часов.
Вадим Щеглов:
Можно ли купить здоровье за деньги?
Сергей Жаворонок:
Что-то за деньги можно добавить к здоровью.
Вадим Щеглов:
Человек успешен, когда…
Сергей Жаворонок:
Успешен, когда счастлив и находится в позитиве.
Вадим Щеглов:
Счастье – это…
Сергей Жаворонок:
Когда все устраивает, цели достигаются.
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