Можно ли купить здоровье за деньги? Честные ответы Сергея Жаворонка на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов, ведущий: Если бы вас попросили выбрать другое направление в медицине, что бы это было?

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ ответил на неожиданные вопросы.

Сергей Жаворонок, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ:

Может, это онкология. Такое направление, которое требует больших усилий.

Вадим Щеглов:

Человек, который изменил для вас все.

Сергей Жаворонок:

Это мой учитель, Азаренок Константин Семенович.

Вадим Щеглов:

Вас легко обидеть?

Сергей Жаворонок:

Да, я обижаюсь, но не демонстрирую это.

Вадим Щеглов:

О чем вы мечтаете?

Сергей Жаворонок:

Поменьше пациентов, чтобы студенты были прилежными, и семья была здорова и счастлива.

Вадим Щеглов:

Сколько часов в день вы спите?