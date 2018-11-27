5 способов проверки мехового изделия: приценились и проверили шубу через мобильное приложение

С наступлением первых холодов начинает разворачиваться активная продажа меховых изделий. На пике популярности – изделия из норки, песца и кролика. Они же – приманка для доверчивых покупателей и способ дохода «серых» продавцов.

Меховой бизнес начал выходить из тени уже в 2016 году, когда изделия из меха начали снабжать специальными чипами, с помощью которых можно узнать информацию о мехе, модели и производителе. Всё, что продают без него – вне закона. Главная цель такой маркировки – полностью избавиться от контрафакта. Историей о своей неудачной покупке поделилась минчанка Инна Бушило. Девушка отдала за шубу 3 000 белорусских рублей, но поносить обновку не успела – шуба начала, в прямом смысле, рассыпаться.

Инна Бушило:

Зима уже близко, поэтому, как и любая девушка, я захотела себя побаловать, купить шубу. Зашла в отдел – была очень вежливая консультант. Тут же начала меня убеждать, что все шубы неискусственные. Сказала, что документы все имеются. Начала показывать мне шубу из песца. И я, конечно же, ни о чем не думая, купила эту шубу. Так получилось, что на следующий день в Минске была уже достаточно холодная погода, и я подумала: почему бы не воспользоваться покупкой. Я прихожу домой, снимаю её, а на шубе начали отваливаться петли, вся моя одежда усыпана мехом, такую же ситуацию я заметила и в салоне своего автомобиля. По словам девушки, её новая шуба из песца за пару дней стала больше напоминать крашеного кролика. И такие случаи не единичны. Ведь цена далеко не всегда оправдывает качество. Испустить дух может даже новая шуба из дорогого и натурального меха, если для её изготовления использовали мех старого или больного животного. Такой товар может не выдержать и первой носки.

Ирина Хаткевич, специалист по товароведческим экспертизам:

Если вы купили изделие, но оно изготовлено не из качественного меха, то не важно, сколько вы его проносили, оно очень хорошо начинает разрушаться, вне зависимости от того, что вы с ним делали.

В моей практике был такой случай, когда потребитель сдала в химическую чистку меховое изделие, и она озвучила, что она это изделие приобретала, как мех норки. Но в результате оказалось, что это была овечка, овечка стриженая, которую просто очень хорошо сымитировали под норку. Сегодня каждый покупатель может обезопасить себя от неудачной покупки и проверить товар, так скажем, «не отходя от кассы». Для этого нужен смартфон со специальной программой-сканером, которую можно скачать бесплатно, и доступ к Интернету. Как это работает? Отправляемся на ближайший рынок. Заходим в первый павильон. Но при виде корреспондента и оператора, продавцы бесследно покидают магазин. Заходим в следующий. В первые же минуты нашего появления женщина-продавец забыла «великий и могучий», а на вопрос о производителе и ценах – скромно пожимала плечами.

Разговор с продавцом шуб на рынке:

– Какой мех у вас обычно используется? – Я не понимаю по-русски. – С кем можно поговорить? – Там русский, там другой магазин. – То есть я у вас не могу купить? – Нет. Я не понимаю вас. – Я – клиент, хочу купить у вас шубу. – Русский, соседний магазин. Итак, второй продавец просто уходит из магазина. И узнать, какой мех и кто производитель невозможно, нет никакой маркировки, только ценники. В следующем павильоне нас встретили любезно и даже проконсультировали, вот только сертификаты соответствия так и не нашли.

Разговор с продавцом шуб на рынке:

– На шубы у вас есть сертификаты качества? – Конечно. – Сертификаты можно посмотреть? – Это всё у хозяина. Ой, не знаю, где они, эти сертификаты, честно говоря. Что же сегодня продают на белорусском рынке? Лангина Ивановна, продавец:

Мы уже 18 лет на рынке: норка, мутоны, нутрия. Мутон и даже нутрию берут сейчас, молодёжь ищет норочку.

Проверяем меховое изделие через мобильное приложение. Сканируем. На экране, как положено, появляется фирма или страна-производитель, а также мех изделия. Система работает. Однако купить шубу на рынке, как мы выяснили – удовольствие не из дешёвых. Стоимость самого бюджетного варианта – 250 рублей, самого дорогого – до 4 000. Цены из «скромных» рыночных давно сравнялись с магазинными. Кстати, самая высокая носкость будет у шуб из выдры, бобра и морского котика. Такой мех выдерживает до 20 сезонов регулярной носки, недолго продержится мех из кролика и зайца – всего 2-3 сезона. Для сильных морозов больше подойдут меха с длинным ворсом, например, лиса и песец. Но как не ошибиться в выборе и не перепутать кролика с шанхайским барсом, а куницу – с соболем? Ирина Хаткевич:

Если это натуральный мех, то он никогда не будет однородным по всей поверхности изделия. Если на него подуть, то волос будет раздвигаться просто от того, что вы на него подули, там должна просматриваться кожевая ткань. Если это ненатуральный мех, то там просматривается трикотажная основа или просто ткань. Изготовители, которые отстаивают свою позицию, что они реализуют натуральный мех, никогда не пришивают подкладку «вглухую», всегда подкладка отлётная. Мы решили провести свой эксперимент и узнать, смогут ли прохожие определить, какой перед ними мех: натуральный или, может, искусственный? С испытанием справился только один человек. Оба изделия были изготовлены из искусственного материала, а это значит, что узнать «на глаз» или «на ощупь» качество меха практически невозможно. Поэтому перед покупкой нужно внимательно изучить изделие и проверить его «на прочность».