«Через неделю сам по себе начал выключаться»: можно ли вернуть в магазин новый телефон?

Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные вопросы.
Александр, г. Минск:
Купил мобильный телефон в магазине. Но через неделю он сам по себе начал выключаться. Можно ли вернуть такой товар обратно?
Дарина Гулюта, юрист:
Такой товар можно вернуть продавцу с заявлением требования о расторжении договора и возврата уплаченной суммы лишь в том случае, если в данном товаре будет найден производственный дефект.