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«Через неделю сам по себе начал выключаться»: можно ли вернуть в магазин новый телефон?

27 ноября 2018 08:37
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Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные вопросы.

Александр, г. Минск:
Купил мобильный телефон в магазине. Но через неделю он сам по себе начал выключаться. Можно ли вернуть такой товар обратно?

Дарина Гулюта, юрист:
Такой товар можно вернуть продавцу с заявлением требования о расторжении договора и возврата уплаченной суммы лишь в том случае, если в данном товаре будет найден производственный дефект.

# Консультация юриста # общество # Дарина Гулюта

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