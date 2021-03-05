«Можете предоставить такую возможность?» Солдат получил увольнение, чтобы поздравить маму с 8 Марта

Новости Беларуси. Самые дорогие для сердца поздравления женщины получают от своих детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы лично поздравить маму с 8 Марта, солдат одной из воинских частей получил праздничное увольнение.

– Здравствуй, Никита. – Здравствуйте. – Как дела? – Все отлично. Пришел к маме поздравить с 8 Марта, с Днем женщин. Можете предоставить такую возможность? – Конечно, идем. Мама белорусского солдата: «Старается быть похожим во всём на своего деда, который служил в ракетных войсках»

С приятным сюрпризом Никита Страх отправился к маме прямо на работу. Весенние цветы, теплые слова, а самое главное, возможность для родных людей наконец увидеть друг друга. Неожиданное увольнение солдата, кажется, растрогало всех работниц цеха. Поддержали Никиту и в части, где служит молодой человек. К просьбе парня отлучиться по такой причине командир отнесся с пониманием. Ведь защищать и беречь женщин – долг чести каждого военного.

Евгений Вальчевский, заместитель батальона по идеологической работе войсковой части 07147:

Естественно, каждому солдату хочется поздравить не только по телефону свою маму. Мы идем на уступки для того, чтобы военнослужащие все-таки поздравили своих мам, чтобы мамы почувствовали какой-то праздник, несмотря на то, что они находятся вдалеке.

Никита Страх, солдат срочной службы:

Давно уже не видел, хотел ей подарить цветы, подарок какой-нибудь. Ощущения хорошие, самые положительные, что маму увидел, поздравил.