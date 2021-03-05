Мама белорусского солдата: «Старается быть похожим во всём на своего деда, который служил в ракетных войсках»

Новости Беларуси. С наступающим 8 Марта в эти дни женщины принимают поздравления по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе и мамы военнослужащих.

Так, в частях и соединениях нашей страны принято чествовать матерей лучших солдат-срочников. Чтобы поблагодарить за воспитание сыновей, а также вручить цветы, ценные подарки и грамоты командиры приходят к ним домой и на работу. Первой благодарность от командования принимала Татьяна Станкевич. Ее сын служит в зенитной ракетной бригаде под Минском.