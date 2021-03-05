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Мама белорусского солдата: «Старается быть похожим во всём на своего деда, который служил в ракетных войсках»

05 марта 2021 06:58
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Новости Беларуси. С наступающим 8 Марта в эти дни женщины принимают поздравления по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе и мамы военнослужащих.

Мама белорусского солдата: «Старается быть похожим во всём на своего деда, который служил в ракетных войсках»-1

Так, в частях и соединениях нашей страны принято чествовать матерей лучших солдат-срочников. Чтобы поблагодарить за воспитание сыновей, а также вручить цветы, ценные подарки и грамоты командиры приходят к ним домой и на работу. Первой благодарность от командования принимала Татьяна Станкевич. Ее сын служит в зенитной ракетной бригаде под Минском.

Мама белорусского солдата: «Старается быть похожим во всём на своего деда, который служил в ракетных войсках»-4

Татьяна Станкевич:
Я своим сыном горжусь, что воспитала его таким мудрым, отзывчивым, мужественным человеком. Рада, что он несет гордость нашей белорусской армии, что служит Отечеству, что старается быть похожим во всем на своего деда, который служил в ракетных войсках.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Татьяна Станкевич # Фотофакт

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