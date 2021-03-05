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Генпрокуратура направила в Литву просьбу о выдаче Светланы Тихановской

05 марта 2021 10:35
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Новости Беларуси. Генпрокуратура Беларуси направила литовской стороне просьбу о выдаче Светланы Тихановской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ей грозит уголовная ответственность за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

Генпрокуратура направила в Литву просьбу о выдаче Светланы Тихановской-1

Кроме того, четырех ее доверенных лиц будут судить. По материалам дела, обвиняемые планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов.

Генпрокуратура направила в Литву просьбу о выдаче Светланы Тихановской-4

Изучив собранные доказательства, Генпрокуратура считает обвинения обоснованными. В ведомстве пришли к выводу, что обстоятельства преступлений исследованы полно и объективно.

Генпрокуратура направила в Литву просьбу о выдаче Светланы Тихановской-7

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией содеянного. Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор оставил прежней – заключение под стражу.

Генеральная прокуратура Республики Беларусь также направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

Уголовное дело рассмотрит Гомельский областной суд.

# Прокуратура Беларуси # общество # Светлана Тихановская # Анжелика Курчак # Фотофакт

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