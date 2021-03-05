Генпрокуратура направила в Литву просьбу о выдаче Светланы Тихановской

Новости Беларуси. Генпрокуратура Беларуси направила литовской стороне просьбу о выдаче Светланы Тихановской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ей грозит уголовная ответственность за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

Кроме того, четырех ее доверенных лиц будут судить. По материалам дела, обвиняемые планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов.

Изучив собранные доказательства, Генпрокуратура считает обвинения обоснованными. В ведомстве пришли к выводу, что обстоятельства преступлений исследованы полно и объективно.