Генпрокуратура направила в Литву просьбу о выдаче Светланы Тихановской
Новости Беларуси. Генпрокуратура Беларуси направила литовской стороне просьбу о выдаче Светланы Тихановской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ей грозит уголовная ответственность за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.
Кроме того, четырех ее доверенных лиц будут судить. По материалам дела, обвиняемые планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов.
Изучив собранные доказательства, Генпрокуратура считает обвинения обоснованными. В ведомстве пришли к выводу, что обстоятельства преступлений исследованы полно и объективно.
Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
После изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией содеянного. Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор оставил прежней – заключение под стражу.
Генеральная прокуратура Республики Беларусь также направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.
Уголовное дело рассмотрит Гомельский областной суд.