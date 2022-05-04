Может получиться. Нужно ли делать человеку непрямой массаж сердца, если не умеешь?

Юлия Артюх, СТВ: Нам всегда говорят, что есть комплексы мероприятий по первой помощи. Чтобы завести сердце, надо его уметь качать еще правильно. Какой-то совет универсальный, если не дай бог, на улице увидели, что плохо человеку. Вообще, если ты не умеешь качать сердце, но ты теоретически где-то видел, стоит ли браться за это дело?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Наверное, стоит. Потому что, когда человек на самом деле пытается умереть, то уже хуже ему ничего не сделаешь. Получится у тебя массаж сердца или не получится, во всяком случае, вдруг получится? Только единственное надо понимать, что надо не только делать непрямой массаж сердца, но еще и искусственное дыхание. Поэтому любому стоит поучиться этому, чтобы помочь человеку. Вдруг ты окажешься в такой безвыходной ситуации, когда только ты и человек, которому стало резко плохо. Тут подходов очень много, но, во всяком случае, азам этих манипуляций можно обучить абсолютно каждого, даже несовершеннолетнего ребенка, образно говоря.

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