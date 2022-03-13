Сергей Сивец: «Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств»

Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ о главных событиях недели расскажет Никита Рачиловский. Рубрика «Сенат».

Никита Рачиловский, СТВ:

На фоне очень нестабильной и непредсказуемой международной обстановки попытки оказать давление на Беларусь, к сожалению, не прекращаются. Огромное количество фейков в медиапространстве, санкции, попытки создать видимость изоляции нашей страны и наших союзников. Неужели это новый формат диалога на Западе? Что очевидно, так это то, что страны Запада поняли: раскачать наше общество, как в 2020 году или как в Казахстане в 2022 году, уже не получится. В ход идет более грязная и тяжелая сила – фейки, фальсификация, ложь на самом высоком уровне и угрозы применения силы.

Как общество должно на это реагировать? Как не повестись на обман? Как от этого защититься? И что нас ждет? Ответы на эти вопросы, аналитику и прогнозы нужно получать от экспертов, опытных политиков, государственных проверенных СМИ, но никак не от анонимных пользователей социальных сетей, сомнительных и деструктивных Telegram-каналов. Гость нашей студии – председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Какие Совет Республики ставит перед собой цели накануне вступления в силу обновленной Конституции? Никита Рачиловский:

Уже 15-го числа вступит в силу обновленная Конституция. Как вы оцениваете это событие? Какие Совет Республики ставит перед собой цели накануне такого важного события?

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Если просто проанализировать диалоговые площадки, я модератором был на достаточно большом количестве диалоговых площадок, встречи с трудовыми коллективами, те предложения и инициативы, которые звучали от членов трудовых коллективов, мне кажется, что 9 из 10 предложений, которые прозвучали в формате встреч с населением, через письменные обращения, мы учли уже в действующем проекте, который поддержан на республиканском референдуме. Может быть, из предложений, которые практически на всех диалоговых площадках звучали и которые не были включены в проект изменений и дополнений, вынесены на референдум, эти предложения связаны с трансформацией нашей избирательной системы, с переходом с мажоритарной на пропорциональную или смешанную избирательную систему. И не потому, что мы являемся какими-то категорическими противниками того, чтобы реформировалась вместе с Конституцией наша избирательная система, а потому, что, наверное, еще общество еще пока не созрело к тому, чтобы переходить с уже известной апробированной системы к новому в плане организации своего волеизъявления при выборах в высшие представительные органы власти. У нас, может, не настолько активно развита еще политическая система с точки зрения существенной роли политических партий по формированию волеизъявления наших граждан, несмотря на то, что у нас их 15. У нас еще не настолько много ярких, харизматичных, политических лидеров, которые могли бы повести за собой, мобилизовать и повести за собой достаточно большую категорию избирателей. Но тем не менее мы сделали шаг в Конституции на пути того, чтобы увеличить и расширить границы участия политических партий в политической жизни нашей страны. Были предложения, связанные с изменением формы правления, то есть переход с президентской на полупрезидентскую смешанную или на парламентскую форму правления республики. Но на сегодня тот уровень государственного общественного развития нашей страны, даже внешняя повестка, которая формируется во всем мире, не предполагают радикального изменения формы правления применительно к нашей стране, мы сохранили президентскую форму правления. И большинством граждан, в том числе высказанных голосов, за принятие изменений и дополнений на референдуме. Этот вектор дальнейшего развития нашей страны как президентской республики был поддержан.

Нужно ли было ограничить количество президентских сроков? Никита Рачиловский:

Многие граждане во время диалоговых и дискуссионных площадок спрашивали, говорили, почему мы ограничиваем нашего Президента количеством президентских сроков? Можно ли сделать для него исключение в качестве человека, который построил страну и создал фундамент для дальнейшего развития? Сергей Сивец:

Да, это один из очень обсуждаемых вопросов. Я хочу сказать, что очень много было и в процессе работы Конституционной комиссии обращений в Конституционную комиссию. Обсуждали мы этот вопрос. Даже когда шло всенародное осуждение, когда уже поправки были на суд общественности опубликованы, да, граждане говорили: зачем? Если человек хорошо работает и соответствует своей должности и статусу, то для чего эти ограничения? Давайте мы эти ограничения будем снимать, оставим возможность и право баллотироваться столько раз, сколько сам народ выскажет поддержку. Я хочу обратить внимание, что это все было сказано применительно к личности первого Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, который по большому счету стоял у истоков создания белорусской государственности. Приложил грандиозные усилия, чтобы Беларусь как суверенное и независимое государство состоялось. Мы же в Конституции не прописываем ту или иную личность в качестве Президента, это выбор народа. Мы не знаем, кто будет Президентом в 2025 году или в 2030 году. То есть это исключительное право народа – решать, кто будет этим лидером и как этот лидер в дальнейшем, когда он получит доверие народа, когда начнется реализация его президентской каденции, будет реализовывать эти президентские полномочия, насколько они будут идти во благо развитию общества и государства или во вред. Потому что в истории такие примеры тоже были.

Сергей Сивец:

И в недалекой истории, это я уже апеллирую к истории СССР, когда политические лидеры как раз играли в большей степени негативную роль в части сохранения и преумножения государственности, больше выступали в качестве разрушителей этой государственности. Поэтому, конечно, такие конституционные ограничения в плане ограничения сроков каденции применительно к ключевой политической фигуре в нашей политической системе должны сохраниться. Это должно быть отражено в Конституции как в Основном законе. Это общемировая практика конституционного строительства, то есть это не наше ноу-хау. Если же человек действительно докажет, что соответствует духу времени и является созидателем, а не разрушителем, никто не исключает право народа (а у нас единственным источником государственной власти является белорусский народ) продлить срок этой каденции посредством внесения соответствующих изменений в Конституцию. И у нас уже примеры такого рода волеизъявления народа были, поэтому это в общем не исключает в дальнейшем продления срока каденции, но в соответствии со строго определенной конституционно-правовой процедурой. Никита Рачиловский:

Тем более сам Президент говорил: в Конституции не должно быть никаких имен, фамилий.

Сергей Сивец:

Совершено верно, это не персонифицированный документ. Это общественный договор. Это касается устоев и принципов существования нашего общества и нашего государства. А кто будет занимать те или иные посты в конкретном историческом периоде, мы с вами не знаем. Это уже только покажет время. Изменится ли нейтральный статус Беларуси со вступлением в силу обновленной Конституции? Никита Рачиловский:

Как бы вы могли прокомментировать изменения в 18 статью обновленной Конституции (касательно статуса нейтральности в нашей стране).

Сергей Сивец:

Классический нейтралитет в статье 18 не был заложен с 1994 года, с момента принятия 15 марта 1994 года нашей Конституции. Норма касалась стремления к нейтралитету, в части реализации внешней политики. Я хотел бы обратить внимание, все-таки та международная обстановка, которая была на момент принятия Конституции 1994 года, и та, которая сейчас складывается вокруг нашей страны, в которую мы так или иначе втянуты, это две совершенно разные ситуации. Классический нейтралитет как институт, который не предполагает участие государства в тех или иных конфликтах, направление воинского контингента для участия в этих конфликтах, размещение военных баз на территории, он ни тогда, ни сейчас не был прописан в Конституции, это всего лишь стремление к нейтралитету. Но я хотел бы обратить внимание, что это была часть 2 статьи 18, а часть 1, которая у нас осталась в неизмененном виде, она как раз закрепляет принципы вешней политики нашей страны, которые основаны на основополагающих международно-правовых документах. Прежде всего Устава ООН. «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств» Сергей Сивец:

И эти принципы как раз вбирают в себя в том числе вопросы, связанные с нейтральным статусом государства в части разрешения тех или иных конфликтных ситуаций. То есть это невмешательство во внутренние дела государства, стремление к мирному разрешению споров и конфликтов, это уважение границ государств и так далее. То есть эта часть осталась неизмененной. Более того, мы ее усилили за счет того, что во 2 части этой же статьи 18 заложили норму, согласно которой Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств, то есть это конституционная обязанность уже. Но при этом не исключает свое право на защиту своей независимости, суверенитета в случае проявления каких-то враждебных, недружественных действий по отношению к нашему государству. Конечно, наши внешние партнеры и контрагенты должны понимать, что если не будет каких-либо провокаций по отношению к нашему государству, если не будет каких-либо угроз, связанных с нашей территориальной целостностью, независимостью, правами и свободами наших граждан, защитой этих прав и свобод, то никто не должен испытывать какие-то опасения применительно к Беларуси, что с территории Беларуси проявится в той или иной форме какой-то акт агрессии. Но если подобного рода вещи произойдут, мы будем видеть, что наши национальные интересы находятся под угрозой, это никоим образом не будет нас ограничивать, я имею в виду статью 18, к тому, чтобы приложить все возможные меры к защите своего суверенитета, независимости, государственности, защите прав и свобод наших граждан.

«Граждане сами почувствовали, что происходит, каким образом пытаются сейчас из нацистских преступников сделать героев» Никита Рачиловский:

В некоторых странах заметны явные следы возрождения нацизма, их элементов. Как вы считаете, своевременно ли наша страна приняла в Конституцию статью 15 о сохранении исторической памяти Великой Отечественной войны?