Может ли девушка стать спасателем и где в Беларуси обучают военных медиков? Новшества вступительной кампании

Новости Беларуси. В стране установили сроки вступительной кампании. Согласно данным Министерства образования, подать документы в большинство вузов на бюджет и платное отделение можно с 17 по 25 июля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На два дня дольше этот процесс растянется по всем специальностям в Военной академии Беларуси и Институте пограничной службы.

Исключительные кадры для Вооруженных Сил, МВД, МЧС и погранслужбы готовят в военно-медицинском институте. Какие нововведения ждут будущих военных в 2023-м? Рассказали в главных вузах страны.

Кирилл Марьянков, курсант военно-медицинского института БГМУ:

Медик – это благородная профессия в нашем обществе. А тем более военная профессия – это профессия современных рыцарей страны, которые могут стать в любой момент на ее защиту.

Кирилл Чулков, курсант военно-медицинского института БГМУ:

Добился того, что помогаю и ассистирую на операциях с доцентами и профессорами нашего института.

Павел Позняк, начальник по учебно-методической части, секретарь приемной комиссии военно-медицинского института БГМУ:

Это уже более целенаправленные люди, осознанные, которые рассмотрели все варианты и выбрали для себя именно ту профессию, которую они хотят получить. В этом году военным медикам не нужно сдавать тестирование по физподготовке. От них больше ждут блестящих знаний по профилю.

Дмитрий Николаев, заместитель начальника института – начальник военно-медицинского факультета военно-медицинского института БГМУ:

Мы ориентируемся на экзамены по русскому или белорусскому языку и профильным испытаниям – биология и химия. Кроме того, будет играть роль средний балл аттестата, то есть если суммировать все четыре критерия, максимальное количество баллов – 400. Руку на пульсе держат в Университете гражданской защиты МЧС. Наши спасатели стоят на страже химической и радиационной безопасности. Сейчас в вузе завершают с подбором кандидатов в курсанты. Сдают с этого года здесь ЦЭ по русскому или белорусскому, ЦТ по математике или физике.

Илья Борисевич, ответственный секретарь приемной комиссии Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

В 2023 году мы увеличили набор с учетом востребованности нашей профессии. Набор по специальности «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» составит 125 человек, 120 на бюджетную форму и пять на платную форму обучения. На эту специальность мы набираем только юношей. Девушки могут поступать на специальность «Пожарная и промышленная безопасность». Набор среди лиц женского пола составит 10 человек, среди лиц мужского – 40.

Анастасия Копать, курсант Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

Я пожелаю абитуриентам, если они уже решили связать свою жизнь с этой профессией, никогда не останавливаться, идти до конца.

Кирилл Карпенко, курсант Военной академии Беларуси:

Сюда должны поступать люди, у которых действительно цель в жизни – это принести пользу обществу, своему государству и непосредственно защищать белорусский народ.