Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет

Новости Беларуси. К теме, которая всю неделю держит в ужасе юго-запад Беларуси. Гомельскую и Брестскую области атаковали полчища мошек. Местные жители такого никогда не видели, а из-за аномальной активности насекомых элементарно не могли даже выйти на улицу. Репелленты в этом случае оказались практически бессильны. Непрошеные гости исчезали только с заходом солнца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Катя Капылович бросила вызов мошкаре и отправилась в Гомельскую область, чтобы изучить, как местные жители противостоят капризам природы и чем спасаются от нашествия.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Жужжащие и кровососущие уже несколько недель буквально атакуют юго-западные районы Беларуси, а видеоролики с нападением двукрылых вампиров буквально заполонили интернет.

Мы просто не могли остаться в стороне, и съемочная группа СТВ решила отправиться в путь и узнать проблему изнутри. Решено было отправиться в Мозырь. Именно там, судя по отзывам, самая большая концентрация кровососущих.

На одной из заправок мы впервые обнаружили за бортом хаотичное движение. Однако наша охота на природных вампиров рисковала не состояться. Местные автомобилисты уверили: мошек сегодня мало. В самом же Мозыре можно по поведению людей на улице гадать на погоду, безошибочно определяя полный штиль. На тихой остановке атакованные мошками студенты поспешили спастись в общественном транспорте.

Во дворе новеньких многоэтажек много детворы. Редкая картина нынешнего мая – в безветренные дни детские площадки пустуют. Искусанный мошкарой Максим вышел на прогулку впервые за неделю. Все это время воспоминания об укусах были свежи в памяти. И на теле.

Меня кусали мошки больно. Я чесался ночью, мама меня мазала.

Кристина Кнебель:

Мы на улицу в первый раз за неделю вот так вышли. И то в обмундировании – все, носки. И они у него подлазят под одежду, там, где между носками и штанами, по кругу все искусано.

Пока наша съемочная группа пытается разобраться с двукрылой напастью в Мозыре, злосчастные мошки в Кировском районе вывели из строя оператора СТВ. В борьбе за хороший кадр Василий Лосенков вступил в контактный бой с тучей насекомых.

Екатерина Капылович:

Врага надо знать в лицо. Неимоверными усилиями мы заманили этих самых мошек себе в банку и обратились в Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии, чтобы точно узнать, кто же это такие.

Татьяна Берегова, энтомолог Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

В этом году отмечается повышение активности мошек, это связано с достаточно продолжительным паводком, с резким поднятием температуры. Вообще, пик активности приходится обычно на конец весны, заканчивается в конце июня, но в этом году, предположительно, будет немножко продолжительнее. Мошки не являются переносчиками каких-то опасных заболеваний, но могут нанести вред, вызывая различные аллергические реакции, поэтому все равно нужно соблюдать необходимые меры защиты.

Если люди сами в ответе за собственную безопасность, то как выживают в мошкарином апокалипсисе животные? В поисках ответа мы оказались на подворье у Валентины Пискун.

Вот у нас есть и маленькие поросятки, они тоже все были покрыты прям такими прыщами, их съели всех мошки. Но мы вчера обработали их всех, сегодня они беленькие, красивенькие. Страдают от налетчиков и животные фермы, на которой трудится Валентина. Молодые коровы дни напролет проводят в помещении и совсем не выходят на выгульные дворики.

Валентина Пискун:

Эти животные могут выходить только днем, с часу до трех часов. А утром и вечером животные не выходят. Сегодня, по словам местных, все сложилось. Теплый ветер в прямом смысле сдувает и не дает пойти в атаку насекомым. И действительно, даже подготовленные нами защитные сетки не понадобились.

– Я слышала, что они прямо прогрызают кожу.

– Да. И в нос, и в рот, куда хотите. Задыхаемся. Аллергия только от этих мошек. Аж тошнит. Этим всем польешь – это же все химия.

Наравне с мошками отведать крови жаждут и комары. Их в нынешнем сезоне тоже рекордное количество. И если обычно их принято считать вполне безобидными, то в этом году поводов для беспокойства прибавилось. Ученые обнаружили новый вид малярийного комара.