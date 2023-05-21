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Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет

21 мая 2023 17:48
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Новости Беларуси. К теме, которая всю неделю держит в ужасе юго-запад Беларуси. Гомельскую и Брестскую области атаковали полчища мошек. Местные жители такого никогда не видели, а из-за аномальной активности насекомых элементарно не могли даже выйти на улицу. Репелленты в этом случае оказались практически бессильны. Непрошеные гости исчезали только с заходом солнца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Катя Капылович бросила вызов мошкаре и отправилась в Гомельскую область, чтобы изучить, как местные жители противостоят капризам природы и чем спасаются от нашествия. 

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-1

Екатерина Капылович, корреспондент: 
Жужжащие и кровососущие уже несколько недель буквально атакуют юго-западные районы Беларуси, а видеоролики с нападением двукрылых вампиров буквально заполонили интернет.  

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-4

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-6

Мы просто не могли остаться в стороне, и съемочная группа СТВ решила отправиться в путь и узнать проблему изнутри. 

Решено было отправиться в Мозырь. Именно там, судя по отзывам, самая большая концентрация кровососущих. 

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-9

На одной из заправок мы впервые обнаружили за бортом хаотичное движение. Однако наша охота на природных вампиров рисковала не состояться. Местные автомобилисты уверили: мошек сегодня мало. В самом же Мозыре можно по поведению людей на улице гадать на погоду, безошибочно определяя полный штиль. На тихой остановке атакованные мошками студенты поспешили спастись в общественном транспорте. 

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-12

Во дворе новеньких многоэтажек много детворы. Редкая картина нынешнего мая – в безветренные дни детские площадки пустуют. Искусанный мошкарой Максим вышел на прогулку впервые за неделю. Все это время воспоминания об укусах были свежи в памяти. И на теле. 

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-15

Меня кусали мошки больно. Я чесался ночью, мама меня мазала. 

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-18

Кристина Кнебель: 
Мы на улицу в первый раз за неделю вот так вышли. И то в обмундировании – все, носки. И они у него подлазят под одежду, там, где между носками и штанами, по кругу все искусано. 

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-21

Пока наша съемочная группа пытается разобраться с двукрылой напастью в Мозыре, злосчастные мошки в Кировском районе вывели из строя оператора СТВ. В борьбе за хороший кадр Василий Лосенков вступил в контактный бой с тучей насекомых. 

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-24

Екатерина Капылович: 
Врага надо знать в лицо. Неимоверными усилиями мы заманили этих самых мошек себе в банку и обратились в Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии, чтобы точно узнать, кто же это такие. 

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-27

Татьяна Берегова, энтомолог Мозырского зонального центра гигиены и эпидемиологии: 
В этом году отмечается повышение активности мошек, это связано с достаточно продолжительным паводком, с резким поднятием температуры. Вообще, пик активности приходится обычно на конец весны, заканчивается в конце июня, но в этом году, предположительно, будет немножко продолжительнее. Мошки не являются переносчиками каких-то опасных заболеваний, но могут нанести вред, вызывая различные аллергические реакции, поэтому все равно нужно соблюдать необходимые меры защиты. 

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-30

Если люди сами в ответе за собственную безопасность, то как выживают в мошкарином апокалипсисе животные? В поисках ответа мы оказались на подворье у Валентины Пискун. 

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-33

Вот у нас есть и маленькие поросятки, они тоже все были покрыты прям такими прыщами, их съели всех мошки. Но мы вчера обработали их всех, сегодня они беленькие, красивенькие. 

Страдают от налетчиков и животные фермы, на которой трудится Валентина. Молодые коровы дни напролет проводят в помещении и совсем не выходят на выгульные дворики. 

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-36

Валентина Пискун: 
Эти животные могут выходить только днем, с часу до трех часов. А утром и вечером животные не выходят. 

Сегодня, по словам местных, все сложилось. Теплый ветер в прямом смысле сдувает и не дает пойти в атаку насекомым. И действительно, даже подготовленные нами защитные сетки не понадобились. 

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-39

– Я слышала, что они прямо прогрызают кожу. 
– Да. И в нос, и в рот, куда хотите. Задыхаемся. Аллергия только от этих мошек. Аж тошнит. Этим всем польешь – это же все химия. 

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-42

Наравне с мошками отведать крови жаждут и комары. Их в нынешнем сезоне тоже рекордное количество. И если обычно их принято считать вполне безобидными, то в этом году поводов для беспокойства прибавилось. Ученые обнаружили новый вид малярийного комара. 

Мошки атаковали юго-запад Беларуси! Видеоролики с нашествием насекомых заполонили интернет-45

Диана Сусло, младший научный сотрудник ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»: 
На территории Беларуси у нас 42 вида кровососущих комара. Малярийных комаров у нас 6. Впервые вот мы открыли новый вид молекулярно-генетическими методами. Он был обнаружен на территории Гомельского полесья, на территории Минска. 

Специалисты говорят, что пик активности кровососущих уже идет на спад. Но надолго ли? К середине лета энтомологи прогнозируют новое поколение мошкары. 

# Насекомые # общество # Екатерина Капылович # Фотофакт

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