Какие нововведения ждут будущих военных в 2023-м? Рассказали в главных вузах страны
Новости Беларуси. В стране установили сроки вступительной кампании. Согласно данным Министерства образования, подать документы в большинство вузов на бюджет и платное отделение можно с 17 по 25 июля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На два дня дольше этот процесс растянется по всем специальностям в Военной академии Беларуси и Институте пограничной службы.
Традиционно в эти вузы – особенно тщательный отбор. Эти абитуриенты готовиться к поступлению начали еще зимой, когда подавали заявления через военкоматы и собирали документы для приемной комиссии.
Оксана Семашко узнала, как будущие военные будут штурмовать новый образовательный олимп и какие нововведения ждут поступающих этом году.
В Институт пограничной службы начинают съезжаться абитуриенты со всей страны. Пройти профотбор, комиссию в военкомате желающие поступить в этот вуз должны до конца мая.
Владислав Чайковский, кадет Могилевского областного кадетского училища:
Хочу отучиться на специальность «Пограничная служба» и работать, естественно, на самой границе.
Павел Макаров, абитуриент Института пограничной службы Беларуси:
Желание поступить, потому что военным быть для меня как-то престижно.
Вячеслав Бей, заместитель председателя приемной комиссии Института пограничной службы Беларуси:
Такой определенный срез очень хороший, который позволяет нам увидеть определенные задатки, склонности, свойства личности. И мы можем прогнозировать, сможет ли человек стать успешным профессионалом на границе.
Новации-2023 абитуриентов не пугают. Самым старательным и талантливым дали возможность показать себя и свои знания на все 100. Приемная кампания начинается 17 июля. Те, для кого волнительный этап был пройден еще в прошлом году, даже не ожидали, что дальше все пойдет настолько увлекательно: 70 % занятий – практика.
Николай Михальчик, курсант Института пограничной службы Беларуси:
У нас недавно был практический выезд в учебный центр «Сморгонь». Это огневая подготовка, служба пограничных нарядов, инженерное обеспечение охраны границы.
Анна Семенча, секретарь приемной комиссии Института пограничной службы Беларуси:
Как и военно-патриотические классы, так и военно-патриотические клубы имеют льготы при зачислении. Это только касается тех ребят, кто показывает более высокие результаты в учебе, жизни класса. У них должны быть отметки от шести и выше по всем предметам.
Мечту служить в Вооруженных Силах помогают воплотить в главной кузнице офицерских кадров. В этом году в Военной академии увеличили набор до 650 человек.
Геннадий Лепешко, начальник Военной академии Беларуси:
На более чем 40 специальностей, по которым мы готовим курсантов, проблем с набором нет. Активно очень участвуют в отборе девушки.
Новшество этого года – будущие курсанты предоставляют приемной комиссии характеристику с предыдущего места учебы.
Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси:
Особое внимание при поступлении обращается именно на все характеризующие документы. В Военную академию отбираются самые способные, добросовестные.
Заветная цель Евгения Корнея почти свершилась. Курсант Военной академии после выпуска будет служить военным летчиком.
Евгений Корней, курсант Военной академии Беларуси:
Когда поступил я в Военную академию, я понял, что я не ошибся в выбранной профессии, так как я люблю это дело.
Может ли девушка стать спасателем и где в Беларуси обучают военных медиков? Новшества вступительной кампании.
В Академию авиации в этом году впервые принимают девушек, которые будут управлять беспилотниками. Набрать планируют не больше 10 выпускниц школ.
Павел Примак, проректор по государственной авиации – начальник военного факультета Белорусской государственной академии авиации Беларуси:
В этом году особенность в том, что прием документов у нас продлен. Если раньше он заканчивался 1 апреля, то на сегодняшний момент девушки, которые еще не определились с выбором специальности и хотят обучаться у нас, имеют возможность подать документы в военкомат и дальше на общих основаниях приходить к нам на факультет.
Защиту родины на практике в воинских частях осваивают уже с первого курса.
Оксана Семашко, корреспондент:
Еще 10 лет назад специалистов беспилотной авиации можно было пересчитать по пальцам. А сегодня это направление – уже тренд. И, похоже, начинает наступать на пятки IT.
В учебном процессе активно используют тренажеры.
Дмитрий Дьяков, начальник кафедры беспилотных авиационных комплексов и боевого управления Белорусской государственной академии авиации:
Здесь мы можем смотреть, что у нас на поверхности, выполнять поиск, какие-то указания. Выполнять там фотосъемку, видеосъемку.
Владислав Костюченко, курсант Белорусской государственной академии авиации:
Специальность достаточно новая в наше время. Наверное, это и послужило тем толчком для того, чтобы поступить именно на этот военный факультет. За 3 года только положительные эмоции.
Еще одна уникальная специальность – «Эксплуатация аэродромов, средств наземного обеспечения полетов». Курсантов учат, как подготовить площадку и авиацию к полету буквально в любой точке страны. Набирают порядка 10 человек, оттого ценнее и кадры.
Евгений Капцевич, начальник кафедры средств наземного обеспечения полетов Белорусской государственной академии авиации Беларуси:
Специалисты нашей кафедры – единственные, кто может посмотреть на настоящий жидкий кислород и азот. Никто более его не видел, никто не способен налить, посмотреть, как он выглядит на самом деле. Наши специалисты во время пандемии COVID участвовали в обеспечении медицинских учреждений жидким кислородом.