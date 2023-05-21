Какие нововведения ждут будущих военных в 2023-м? Рассказали в главных вузах страны

Новости Беларуси. В стране установили сроки вступительной кампании. Согласно данным Министерства образования, подать документы в большинство вузов на бюджет и платное отделение можно с 17 по 25 июля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На два дня дольше этот процесс растянется по всем специальностям в Военной академии Беларуси и Институте пограничной службы. Традиционно в эти вузы – особенно тщательный отбор. Эти абитуриенты готовиться к поступлению начали еще зимой, когда подавали заявления через военкоматы и собирали документы для приемной комиссии. Оксана Семашко узнала, как будущие военные будут штурмовать новый образовательный олимп и какие нововведения ждут поступающих этом году.

В Институт пограничной службы начинают съезжаться абитуриенты со всей страны. Пройти профотбор, комиссию в военкомате желающие поступить в этот вуз должны до конца мая.

Владислав Чайковский, кадет Могилевского областного кадетского училища:

Хочу отучиться на специальность «Пограничная служба» и работать, естественно, на самой границе.

Павел Макаров, абитуриент Института пограничной службы Беларуси:

Желание поступить, потому что военным быть для меня как-то престижно.

Вячеслав Бей, заместитель председателя приемной комиссии Института пограничной службы Беларуси:

Такой определенный срез очень хороший, который позволяет нам увидеть определенные задатки, склонности, свойства личности. И мы можем прогнозировать, сможет ли человек стать успешным профессионалом на границе. Новации-2023 абитуриентов не пугают. Самым старательным и талантливым дали возможность показать себя и свои знания на все 100. Приемная кампания начинается 17 июля. Те, для кого волнительный этап был пройден еще в прошлом году, даже не ожидали, что дальше все пойдет настолько увлекательно: 70 % занятий – практика.

Николай Михальчик, курсант Института пограничной службы Беларуси:

У нас недавно был практический выезд в учебный центр «Сморгонь». Это огневая подготовка, служба пограничных нарядов, инженерное обеспечение охраны границы.

Анна Семенча, секретарь приемной комиссии Института пограничной службы Беларуси:

Как и военно-патриотические классы, так и военно-патриотические клубы имеют льготы при зачислении. Это только касается тех ребят, кто показывает более высокие результаты в учебе, жизни класса. У них должны быть отметки от шести и выше по всем предметам. Мечту служить в Вооруженных Силах помогают воплотить в главной кузнице офицерских кадров. В этом году в Военной академии увеличили набор до 650 человек.

Геннадий Лепешко, начальник Военной академии Беларуси:

На более чем 40 специальностей, по которым мы готовим курсантов, проблем с набором нет. Активно очень участвуют в отборе девушки. Новшество этого года – будущие курсанты предоставляют приемной комиссии характеристику с предыдущего места учебы.

Максим Журавлев, заместитель начальника Военной академии Беларуси:

Особое внимание при поступлении обращается именно на все характеризующие документы. В Военную академию отбираются самые способные, добросовестные. Заветная цель Евгения Корнея почти свершилась. Курсант Военной академии после выпуска будет служить военным летчиком.

Евгений Корней, курсант Военной академии Беларуси:

Когда поступил я в Военную академию, я понял, что я не ошибся в выбранной профессии, так как я люблю это дело. Может ли девушка стать спасателем и где в Беларуси обучают военных медиков? Новшества вступительной кампании. В Академию авиации в этом году впервые принимают девушек, которые будут управлять беспилотниками. Набрать планируют не больше 10 выпускниц школ.

Павел Примак, проректор по государственной авиации – начальник военного факультета Белорусской государственной академии авиации Беларуси:

В этом году особенность в том, что прием документов у нас продлен. Если раньше он заканчивался 1 апреля, то на сегодняшний момент девушки, которые еще не определились с выбором специальности и хотят обучаться у нас, имеют возможность подать документы в военкомат и дальше на общих основаниях приходить к нам на факультет. Защиту родины на практике в воинских частях осваивают уже с первого курса.

Оксана Семашко, корреспондент:

Еще 10 лет назад специалистов беспилотной авиации можно было пересчитать по пальцам. А сегодня это направление – уже тренд. И, похоже, начинает наступать на пятки IT. В учебном процессе активно используют тренажеры.

Дмитрий Дьяков, начальник кафедры беспилотных авиационных комплексов и боевого управления Белорусской государственной академии авиации:

Здесь мы можем смотреть, что у нас на поверхности, выполнять поиск, какие-то указания. Выполнять там фотосъемку, видеосъемку.

Владислав Костюченко, курсант Белорусской государственной академии авиации:

Специальность достаточно новая в наше время. Наверное, это и послужило тем толчком для того, чтобы поступить именно на этот военный факультет. За 3 года только положительные эмоции. Еще одна уникальная специальность – «Эксплуатация аэродромов, средств наземного обеспечения полетов». Курсантов учат, как подготовить площадку и авиацию к полету буквально в любой точке страны. Набирают порядка 10 человек, оттого ценнее и кадры.