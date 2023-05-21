Губернатор Владимирской области подарил Александру Лукашенко жеребёнка редкой породы

Президент Беларуси провел переговоры с губернатором Владимирской области России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чтобы укрепить договоренности, Александр Авдеев преподнес нашему Президенту весьма необычный подарок – жеребенка редкой породы владимирский тяжеловоз, которым очень гордятся россияне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Судя по кадрам Telegram-канала «Пул Первого», лошадка неплохо обживается на новом месте. Теперь и наша страна примет участие в сохранении редкой породы лошадей, которых осталось совсем немного.

Напомним, только за 5 месяцев 2023 года Беларусь посетили 10 российских губернаторов. Как ранее заявлял Борис Грызлов, до конца мая планируется еще один визит. Минск посетит глава Липецкой области России. Особое внимание на переговорах уделяют замещению западной спецтехники на машины белорусского производства.