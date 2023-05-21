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Как литовский бизнес напакостил в Беларуси? История спасения лидского завода

21 мая 2023 17:54
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Новости Беларуси. Регионы активно подключаются к поиску новых партнеров и инвесторов. Тем более сейчас актуальна задача по реализации программы «Один район – один проект», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже составлен список из 129 промышленных объектов общей стоимостью больше 4 миллиардов рублей. К примеру, в Витебской области в 2023 году реализуют 7 проектов в рамках этой инициативы. Среди них – запуск производств в Браславском, Поставском и Глубокском районах. 

Как литовский бизнес напакостил в Беларуси? История спасения лидского завода-1

И пока на севере активно занимаются поиском новых инвесторов, в Гродненской области исправляют ошибки старых, после ухода которых остались только долги и пустые обещания. Речь о лидском предприятии по переработке мяса индейки. 

Когда в 2017 году его запускали, литовский инвестор уверял, что решил вкладывать деньги в белорусское производство из-за порядка в стране и хороших людей, но сам он – правда, это выяснится только со временем – такими качествами как раз не обладал. Буквально через несколько лет завод оказался на грани банкротства, а сотрудники – у безработного края. Но фатальных последствий удалось избежать. 

О судьбе предприятия расскажет Галина Буро. 

Как литовский бизнес напакостил в Беларуси? История спасения лидского завода-4

Это кадры того, что осталось от березовой рощи в десятке километров от Лиды. Гибель здорового леса привлекла внимание экологов, уже после выяснился виновник – недавно открытое литовским инвестором предприятие по переработке индейки. Неочищенные биоотходы, которые попросту сливались за забор, отравляли лес. Когда внушительный ущерб природе всплыл, зарубежный бизнесмен как в воду канул. Старые проблемы достались новому, уже белорусскому владельцу. 

Как литовский бизнес напакостил в Беларуси? История спасения лидского завода-7

Петр Кравченко, директор завода по переработке мяса индейки: 
Начинается монтаж основного технологического оборудования. Я думаю, где-то через три месяца мы будем вводить этот объект в эксплуатацию. Это позволит нам окончательно снять ранее созданную прежним инвестором экологическую проблему, поскольку там фактически никаких очистных сооружений не было. 

Вкладывать немалые средства приходится и в переделку комплекса основных зданий предприятия. Прежний владелец не заботился даже о своих работниках: бизнес, ничего личного. 

Как литовский бизнес напакостил в Беларуси? История спасения лидского завода-10

Было нарушение некоторых строительных норм. Допустим, окна не предназначены конкретно для этого объекта, они не держат тепло в офисных помещениях, поэтому их надо менять. 

Под руководством литовского инвестора завод существовал три года. Планы были грандиозные, правда, лишь на словах. На деле неумелые, а порой и непорядочные действия бизнесмена развалили предприятие. 

Как литовский бизнес напакостил в Беларуси? История спасения лидского завода-13

Галина Буро, корреспондент: 
С 2019 года зарплата работникам выплачивалась с перебоями, завод перестал отчислять налоги и страховые взносы, но последней каплей стало то, что владельцы перестали платить по кредитам. Долги росли как снежный ком, и банки начали обращаться в Экономический суд. 

В итоге банкротство компании с ликвидацией. А позже выяснилось, что бизнесмен отметился мошенничеством и в самой Литве, да и в России на него заведено уголовное дело. Наевшись литовского двуличия, лидский райисполком объявил конкурс на нового владельца для предприятия. 

Как литовский бизнес напакостил в Беларуси? История спасения лидского завода-16

Тереса Павлючкова, начальник управления экономики Лидского райисполкома: 
Искали инвестора для того, чтобы данное производство в районе сохранилось. Ввиду нынешней ситуации, конечно, мы очень заинтересованы в развитии и белорусском инвестировании. Этот проект очень важен для нашего района. Этот проект реализуется в рамках выполнения поручения главы государства «Один район один проект». 

Теперь этот бизнес уже не упорхнет. Обновленные фермы для 120 тысяч птиц, новое оборудование и вновь ожившие цеха. Весну этого года можно считать вторым днем рождения предприятия – завод выпустил первую партию мяса индейки. За месяц – более 80 тонн. Мощности наращивают – хотят производить в год до 6 тысяч тонн продукции. 

Как литовский бизнес напакостил в Беларуси? История спасения лидского завода-19

В планах создать 250 рабочих мест, в штате уже 135, некоторые работники из старого состава. Анна Герасимчик, обвальщица тушек птиц, совершенно не согласна с мнением, что ее профессия – дело не женское. Говорит, с новым директором труд в радость. 

Как литовский бизнес напакостил в Беларуси? История спасения лидского завода-22

Анна Герасимчик, обвальщик тушек птиц завода по переработке мяса индейки: 
Здесь лучше, здесь с 8 до 5 отработал и ушел домой, а там такого не было, на старой работе. У меня бывало такое, что мы и до 8 могли работать. И по зарплате было немножко не так, как сейчас. Сейчас зарплата у нас очень хорошая. 

Как литовский бизнес напакостил в Беларуси? История спасения лидского завода-25

Производство, которое простаивало два года, не только удалось реанимировать, но и расширить. Продукция вошла во все торговые сети страны. Процесс был сложным, но здесь со вкусом взялись за дело. 

Как литовский бизнес напакостил в Беларуси? История спасения лидского завода-28

Марина Тжетяк, технолог завода по переработке мяса индейки: 
Выпускаем мясо птицы – продукты разделки и обвалки. Задекларировали новые три направления: это полуфабрикаты быстрого приготовления, колбаски, фарш, натуральные полуфабрикаты. Начали разрабатывать такие направления, как группы колбасных вареных изделий, паштеты, варено-копченые изделия, колбасные варено-копченые изделия. И в дальнейшем мы планируем больше модернизировать наши производства, создавать новые рецепты. 

Для директора цель – побороть стереотип, что мясо индейки дорогое. Хоть продукт премиальный, на предприятии работают над максимально эффективной загрузкой производства и масштабированием, которые сведут себестоимость к минимуму. 

Как литовский бизнес напакостил в Беларуси? История спасения лидского завода-31

Петр Кравченко: 
В первую очередь, я хотел бы работать, конечно, на белорусском рынке, потому что у нас, я думаю, это вполне возможно. Зарубежье, дальнее зарубежье – это некая, в моем понимании, отдаленная перспектива. Интересно работать на своем рынке. О государственной поддержке – безусловно, она есть. И это большое подспорье. 

Как литовский бизнес напакостил в Беларуси? История спасения лидского завода-34

Для Лидского района переработка мяса индейки – приоритетный инвестиционный проект. Да и важное производство для страны, ведь это тот продукт, которого не хватает на прилавках магазинов. Если на одного белоруса сегодня в год приходится всего 600 граммов полезнейшего мяса индейки, то в той же России – 3 килограмма, в Польше – 8, в Канаде – 12. Потому на статистику здесь намерены повлиять. Делать для своих, как для себя. Не только ради заработка, а с ответственностью за результат, за работников и экологию – таких инвесторов в Беларуси готовы поддерживать. 

# Предприятия Беларуси # общество # Петр Кравченко # Галина Буро # Фотофакт

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