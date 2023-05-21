Как литовский бизнес напакостил в Беларуси? История спасения лидского завода

Новости Беларуси. Регионы активно подключаются к поиску новых партнеров и инвесторов. Тем более сейчас актуальна задача по реализации программы «Один район – один проект», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже составлен список из 129 промышленных объектов общей стоимостью больше 4 миллиардов рублей. К примеру, в Витебской области в 2023 году реализуют 7 проектов в рамках этой инициативы. Среди них – запуск производств в Браславском, Поставском и Глубокском районах.

И пока на севере активно занимаются поиском новых инвесторов, в Гродненской области исправляют ошибки старых, после ухода которых остались только долги и пустые обещания. Речь о лидском предприятии по переработке мяса индейки. Когда в 2017 году его запускали, литовский инвестор уверял, что решил вкладывать деньги в белорусское производство из-за порядка в стране и хороших людей, но сам он – правда, это выяснится только со временем – такими качествами как раз не обладал. Буквально через несколько лет завод оказался на грани банкротства, а сотрудники – у безработного края. Но фатальных последствий удалось избежать. О судьбе предприятия расскажет Галина Буро.

Это кадры того, что осталось от березовой рощи в десятке километров от Лиды. Гибель здорового леса привлекла внимание экологов, уже после выяснился виновник – недавно открытое литовским инвестором предприятие по переработке индейки. Неочищенные биоотходы, которые попросту сливались за забор, отравляли лес. Когда внушительный ущерб природе всплыл, зарубежный бизнесмен как в воду канул. Старые проблемы достались новому, уже белорусскому владельцу.

Петр Кравченко, директор завода по переработке мяса индейки:

Начинается монтаж основного технологического оборудования. Я думаю, где-то через три месяца мы будем вводить этот объект в эксплуатацию. Это позволит нам окончательно снять ранее созданную прежним инвестором экологическую проблему, поскольку там фактически никаких очистных сооружений не было. Вкладывать немалые средства приходится и в переделку комплекса основных зданий предприятия. Прежний владелец не заботился даже о своих работниках: бизнес, ничего личного.

Было нарушение некоторых строительных норм. Допустим, окна не предназначены конкретно для этого объекта, они не держат тепло в офисных помещениях, поэтому их надо менять. Под руководством литовского инвестора завод существовал три года. Планы были грандиозные, правда, лишь на словах. На деле неумелые, а порой и непорядочные действия бизнесмена развалили предприятие.

Галина Буро, корреспондент:

С 2019 года зарплата работникам выплачивалась с перебоями, завод перестал отчислять налоги и страховые взносы, но последней каплей стало то, что владельцы перестали платить по кредитам. Долги росли как снежный ком, и банки начали обращаться в Экономический суд. В итоге банкротство компании с ликвидацией. А позже выяснилось, что бизнесмен отметился мошенничеством и в самой Литве, да и в России на него заведено уголовное дело. Наевшись литовского двуличия, лидский райисполком объявил конкурс на нового владельца для предприятия.

Тереса Павлючкова, начальник управления экономики Лидского райисполкома:

Искали инвестора для того, чтобы данное производство в районе сохранилось. Ввиду нынешней ситуации, конечно, мы очень заинтересованы в развитии и белорусском инвестировании. Этот проект очень важен для нашего района. Этот проект реализуется в рамках выполнения поручения главы государства «Один район – один проект». Теперь этот бизнес уже не упорхнет. Обновленные фермы для 120 тысяч птиц, новое оборудование и вновь ожившие цеха. Весну этого года можно считать вторым днем рождения предприятия – завод выпустил первую партию мяса индейки. За месяц – более 80 тонн. Мощности наращивают – хотят производить в год до 6 тысяч тонн продукции.

В планах создать 250 рабочих мест, в штате уже 135, некоторые работники из старого состава. Анна Герасимчик, обвальщица тушек птиц, совершенно не согласна с мнением, что ее профессия – дело не женское. Говорит, с новым директором труд в радость.

Анна Герасимчик, обвальщик тушек птиц завода по переработке мяса индейки:

Здесь лучше, здесь с 8 до 5 отработал и ушел домой, а там такого не было, на старой работе. У меня бывало такое, что мы и до 8 могли работать. И по зарплате было немножко не так, как сейчас. Сейчас зарплата у нас очень хорошая.

Производство, которое простаивало два года, не только удалось реанимировать, но и расширить. Продукция вошла во все торговые сети страны. Процесс был сложным, но здесь со вкусом взялись за дело.

Марина Тжетяк, технолог завода по переработке мяса индейки:

Выпускаем мясо птицы – продукты разделки и обвалки. Задекларировали новые три направления: это полуфабрикаты быстрого приготовления, колбаски, фарш, натуральные полуфабрикаты. Начали разрабатывать такие направления, как группы колбасных вареных изделий, паштеты, варено-копченые изделия, колбасные варено-копченые изделия. И в дальнейшем мы планируем больше модернизировать наши производства, создавать новые рецепты. Для директора цель – побороть стереотип, что мясо индейки дорогое. Хоть продукт премиальный, на предприятии работают над максимально эффективной загрузкой производства и масштабированием, которые сведут себестоимость к минимуму.

Петр Кравченко:

В первую очередь, я хотел бы работать, конечно, на белорусском рынке, потому что у нас, я думаю, это вполне возможно. Зарубежье, дальнее зарубежье – это некая, в моем понимании, отдаленная перспектива. Интересно работать на своем рынке. О государственной поддержке – безусловно, она есть. И это большое подспорье.