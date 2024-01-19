Не только о качестве продукции, но и других результатах работы МТЗ за 2023 год говорили 19 января в Минске. Доклад от руководства предприятия приняла председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства Наталья Кочанова. Обсудили состояние дел на текущий момент, приоритеты и перспективы на 2024-й, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня завод входит в топ-10 крупнейших экспортеров тракторной техники в мире. Более чем 90 % поставляется за рубеж. Кроме того, Наталья Кочанова встретилась с трудовым коллективом МТЗ. Поднимали самые разные темы: от электоральной кампании до политической ситуации внутри страны и за ее пределами. Затронули также здравоохранение, историю и сохранение традиционных ценностей. От сотрудников прозвучало множество вопросов. В топе – единый день голосования, работа политических партий и обстановка в мире.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня люди задавали вопросы, которые касаются мира, которые касаются не только той ситуации, которая складывается в нашей стране, даже в большей степени, что складывается у наших соседей, какие прогнозы. Встреча получилась интересная, насыщенная информацией. Я постаралась тоже довести до трудового коллектива то, чем занимается сегодня Совет Республики, какие мы принимаем законы, какая нам предстоит серьезная работа по формированию Всебелорусского народного собрания.