Фриттата – простое блюдо итальянской кухни. Рассказываем, как приготовить

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим классический итальянский омлет, он же фриттата с брокколи и зеленой спаржевой фасолью. Для этого блюда нам понадобится зеленый горошек, спаржевая фасоль, брокколи, ввязанный томат и яйца.

Брокколи лучше всего использовать свежую. Она выделяет меньше влаги, чем замороженная. Делим на соцветия. Если у вас нет от свежей брокколи, то можно взять замороженную, но предварительно ее разморозить и удалить всю лишнюю влагу. Если соцветия у вас слишком большие, их делим пополам. Вместо брокколи можно использовать любой овощ – это может быть цветная капуста, брюссельская, кольраби. Любой овощ подойдет, главное, чтобы он был яркий, красивый и вкусный. Брокколи предварительно обваривать не будем, она у нас и так дойдет до готовности при выпекании фриттаты.

Также нам понадобится вяленый томат, он имеет очень яркий солоноватый вкус и отлично подходит к сдержанным и нежным свежим овощам. Фриттата – это классический итальянский омлет, в котором самое главное не яйца, а овощи, их должно быть большое количество. Яйца являются просто связующим звеном. Также, чтобы фриттата было очень пышной, яйца нужно правильно подготовить, то есть нужно будет разделить белок от желтка и отдельно все взбить, потом смешать. Это придаст фриттате пышность.

Отделяем белок от желтка. Добавляем немного соли в желток и в белок, чтобы лучше взбивались. Понадобится немного твердого сыра. Если хотите приготовить максимально итальянское блюдо, можете взять вместо обычного твердого сыра в моцареллу. Сыр натираем на крупной терке.

Обжариваем овощи. Для этого нам понадобится сковородка, мы предварительно разогреваем ее на среднем огне и добавляем растительное масло. Обжарку овощей начнем со спаржевой фасоль, она готовится дольше всего. Обжариваем 3-4 минуты. Это делаем для того, чтобы ушла лишняя влага и омлет получился не слишком жидкий.

Добавляем немного соли и свежемолотого перца. Добавляем брокколи и обжариваем еще минуты три. Накрываем крышкой на минутку. Добавляем зеленый горошек, вяленый томат. Также для приготовления фриттаты можно использовать масло от вяленых томатов. Оно придаст блюду более насыщенный, яркий вкус. Закрываем крышкой на минуту, чтобы овощи дошли до полуготовности. Пока овощи обжариваются, смешиваем белок с желтком. Обязательно добавляем желток в белок и аккуратно перемешиваем, чтобы они не осели. Все перемешали.