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Национальный архив перейдёт на электронный документооборот

23 января 2020 13:45
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Новости Беларуси. «Цифровая» версия Национального архива. Система электронного документооборота Беларуси начнёт работу в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный архив перейдёт на электронный документооборот -1

Перейти от привычных бумажных носителей к электронным поможет специальная веб-система хранения и передачи документов. Её разработка ведётся более пяти лет.

Национальный архив перейдёт на электронный документооборот -4

Курс на финальный этап апгрейда задали на заседании коллегии архивных служб. Ключевыми задачами в 2020 станет наполнение системы материалами и усиление кибербезопасности. Сейчас на постоянном хранении в архивах Беларуси находится более 13 миллионов бумаг, а общая длина стеллажей превышает 200 километров. Онлайн-архив позволит значительно упростить обмен важными документами для всех организаций. 

Национальный архив перейдёт на электронный документооборот -7



Виктор Кураш, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси:
Департаментом за прошлый год выполнено постановление Совета Министров о разработке автоматизированной информационной системы. Мы ее уже разместили на белорусских облачных технологиях. Теперь остается задача наполнения этого ресурса. Поэтому перед архивистами стоит такая задача: работа с организациями и источниками комплектования по последующей сдаче документов на государственное хранение в электронном виде.

Национальный архив перейдёт на электронный документооборот -9

Маргарита Старостенко, заведующая отделом Национального архива Беларуси:
Помимо коллегии, мы представили документы, касающиеся военных кинооператоров, которые участвовали в Великой Отечественной войне, на ряду с партизанами и на своих плечах, помимо ружья несли видеокамеру, снимали все кадры.

Национальный архив перейдёт на электронный документооборот -12



Мультимедийная выставка – это более 40 уникальных снимков военного времени и 50 новых фактов о героизме белорусских солдат. Проект даёт старт насыщенному для архивных работников году. Познакомиться со страницами истории посетители смогут до конца января.

# Национальный архив Беларуси # общество # Маргарита Старостенко # Фотофакт

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