Национальный архив перейдёт на электронный документооборот

Новости Беларуси. «Цифровая» версия Национального архива. Система электронного документооборота Беларуси начнёт работу в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перейти от привычных бумажных носителей к электронным поможет специальная веб-система хранения и передачи документов. Её разработка ведётся более пяти лет.

Курс на финальный этап апгрейда задали на заседании коллегии архивных служб. Ключевыми задачами в 2020 станет наполнение системы материалами и усиление кибербезопасности. Сейчас на постоянном хранении в архивах Беларуси находится более 13 миллионов бумаг, а общая длина стеллажей превышает 200 километров. Онлайн-архив позволит значительно упростить обмен важными документами для всех организаций.





Виктор Кураш, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси:

Департаментом за прошлый год выполнено постановление Совета Министров о разработке автоматизированной информационной системы. Мы ее уже разместили на белорусских облачных технологиях. Теперь остается задача наполнения этого ресурса. Поэтому перед архивистами стоит такая задача: работа с организациями и источниками комплектования по последующей сдаче документов на государственное хранение в электронном виде.

Маргарита Старостенко, заведующая отделом Национального архива Беларуси:

Помимо коллегии, мы представили документы, касающиеся военных кинооператоров, которые участвовали в Великой Отечественной войне, на ряду с партизанами и на своих плечах, помимо ружья несли видеокамеру, снимали все кадры.