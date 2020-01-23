Ирина Костевич о стратегии «Достойное долголетие»: «Главная цель – увеличить продолжительность жизни»

Новости Беларуси. Средняя продолжительность жизни в Беларуси к 2030 году должна составить 80 лет. Это предусматривает проект Национальной стратегии «Достойное долголетие», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Её рассмотрели на заседании Нацкомитета по народонаселению. Оно прошло в Совете Министров. В Беларуси более 15% граждан – старше 65 лет. Причём показатель будет расти.

По прогнозам ООН, в 2030 году доля пожилых людей достигнет 21 %. Как отмечают специалисты, это негативно скажется на рынке труда, устойчивости пенсионной системы и соцобслуживании. Вместе с тем, такая тенденция наблюдается во всём мире. Поэтому международные организации разрабатывают стратегии активного долголетия.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Эта стратегия имеет 6 задач, в каждой определены направления и по каждой из задач есть конкретные индикаторы, к которым мы будем стремиться. Если говорить в совокупности, главная цель – увеличить продолжительность жизни. Что для этого делать? Это внедрение здоровьесберегающих технологий, независимо от возраста, активно внедрять различные формы и методы, чтобы наши люди пожилого возраста активно занимались физкультурой.



