«Случайных людей нет». Анонс «Специального репортажа» ко Дню спасателей

Новости Беларуси. К чему должны быть готовы спасатели, прежде чем поступить на службу и как они становятся зависимыми от адреналина?

Наша съёмочная группа погрузилась в будни бойцов МЧС: прошла испытания дымокамерой, побывала на реальных выездах и оказалась в центре чрезвычайной ситуации.