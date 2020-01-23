«Случайных людей нет». Анонс «Специального репортажа» ко Дню спасателей

Новости Беларуси. К чему должны быть готовы спасатели, прежде чем поступить на службу и как они становятся зависимыми от адреналина?
Новости Беларуси. К чему должны быть готовы спасатели, прежде чем поступить на службу и как они становятся зависимыми от адреналина?
Наша съёмочная группа погрузилась в будни бойцов МЧС: прошла испытания дымокамерой, побывала на реальных выездах и оказалась в центре чрезвычайной ситуации.
И несмотря на смоделированные условия, почувствовала настоящую опасность этой работы. Экстрим и эмоции в новом специальном репортаже СТВ.
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