Может быть побит рекорд, который держался более 55 лет. Сколько ещё продержится аномальная жара в Беларуси?

Новости Беларуси. Аномальная жара – красный уровень опасности объявлен на 24 июня в стране. При этом местами ожидается переменная облачность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, по Гродненской области на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны даже грозы. А вот по юго-востоку страны температура достигнет +35-36°С.

В среду, 23 июня, был зафиксирован абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений для июня. На метеостанции «Октябрь» в Гомельской области было +37,1°С.