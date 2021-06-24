Может быть побит рекорд, который держался более 55 лет. Сколько ещё продержится аномальная жара в Беларуси?

Новости Беларуси. Аномальная жара – красный уровень опасности объявлен на 24 июня в стране. При этом местами ожидается переменная облачность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Аномальная жара – красный уровень опасности объявлен на 24 июня в стране. При этом местами ожидается переменная облачность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, по Гродненской области на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны даже грозы. А вот по юго-востоку страны температура достигнет +35-36°С.
В среду, 23 июня, был зафиксирован абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений для июня. На метеостанции «Октябрь» в Гомельской области было +37,1°С.
В такую знойную погоду специалисты советуют как можно меньше находиться на солнце, особенно в дневные часы, и пить больше жидкости, желательно обычную воду. Кроме того, стоит предельно аккуратно вести себя в водоемах. Из-за жаркой погоды многие сломя голову несутся купаться и забывают, что вода – это прежде всего опасность. Кроме того, особую осторожность в такие дни следует соблюдать и тем, кто находится за рулем.
Между тем синоптики прогнозируют, что аномально жаркая погода продержится до конца рабочей недели. Если прогнозы оправдаются в полной мере, то, возможно, будет побит температурный рекорд, который держался более 55 лет.