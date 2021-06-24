Прямой эфир

Белорусская железная дорога пообщается онлайн со всеми желающими 24 июня

24 июня 2021 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Единый день пассажира в онлайн-формате. Белорусская железная дорога пообщается 24 июня со всеми желающими в виртуальном пространстве и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская железная дорога пообщается онлайн со всеми желающими 24 июня-1

Диалог на дистанции связан с учетом эпидобстановки. Но тем не менее так каждый сможет задать свои вопросы специалистам БЖД по телефону контакт-центра 151, а также через электронную почту и чат-боты в мессенджерах. Ответы на поступившие вопросы будут опубликованы на официальном сайте организации.

Белорусская железная дорога пообщается онлайн со всеми желающими 24 июня-4

Единый день пассажира БЖД проводит регулярно, начиная с 2015 года. Такой диалог – хороший формат обратной связи, который позволяет повышать качество оказываемых услуг и решать текущие проблемы.

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Очередное заседание Конституционной комиссии пройдёт 24 июня в Минске
24 июня 2021 06:24

Очередное заседание Конституционной комиссии пройдёт 24 июня в Минске

«Все хотят пить». Как белорусы переживают аномальную жару?
23 июня 2021 22:20

«Все хотят пить». Как белорусы переживают аномальную жару?

«Тут не везде найдёшь, где воды напиться». Вот что придумали в Гомеле, чтобы помочь животным в жару
23 июня 2021 22:04

«Тут не везде найдёшь, где воды напиться». Вот что придумали в Гомеле, чтобы помочь животным в жару