Белорусская железная дорога пообщается онлайн со всеми желающими 24 июня

Новости Беларуси. Единый день пассажира в онлайн-формате. Белорусская железная дорога пообщается 24 июня со всеми желающими в виртуальном пространстве и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог на дистанции связан с учетом эпидобстановки. Но тем не менее так каждый сможет задать свои вопросы специалистам БЖД по телефону контакт-центра 151, а также через электронную почту и чат-боты в мессенджерах. Ответы на поступившие вопросы будут опубликованы на официальном сайте организации.