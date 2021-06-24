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Отстаёт от уровня региона. Александр Лукашенко посещает Свислочский район

24 июня 2021 07:38
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Новости Беларуси. В центре внимания – стратегия развития Гродненской области. Александр Лукашенко 24 июня посещает Свислочский район. Он несколько отстает от уровня социально-экономического развития региона в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посещение сельскохозяйственных объектов, транспортно-логистического центра и большой разговор о перспективах Гродненщины – все это сегодня в рабочем графике Президента.

Уже в начале поездки, знакомясь с положением дел в регионе, Александр Лукашенко вновь дал оценку недружественным шагам в отношении Беларуси со стороны других государств, заявив: западные санкции – это их бессилие, и мы им это покажем.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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