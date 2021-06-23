«Все хотят пить». Как белорусы переживают аномальную жару?

Новости Беларуси. В Беларуси установлен новый температурный рекорд июня 2020-го – в поселке Октябрьский 23-го числа воздух прогрелся до 36,6 градуса. Это самая высокая температура в этом месяце за всю историю наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объявлен наивысший, красный уровень опасности.

Готовы ли белорусы к аномальной жаре, выяснял Александр Добриян.

Вот уже несколько недель обязательный пункт в повседневном маршруте многих белорусов – точки понижения температуры: главные летние охладители – квас и мороженное.

Татьяна Каешкина, продавец кваса:

Все хотят пить. Охлаждаются мороженым, водичкой. Ни присесть, ни попить самой – ничего вообще. Кошмар.

Владимир Горошко, житель Петрикова:

Мы сейчас, видите, купили воды. Причем питьевой воды, не газированной. И вот сейчас, в тенечке обычно, идем в парк, чтобы посмотреть и там освежиться, спасаться от жары в тени. Вот такие рекомендации я могу дать.

О необходимости много пить сегодня на улицах городов еще и еще раз напоминают волонтеры Красного Креста. Опасность обезвоживания, теплового или солнечного удара – угроза абсолютно реальная. В зоне риска прежде всего дети и пожилые люди. Им в такую погоду и вовсе лучше оставаться дома. «Тут не везде найдёшь, где воды напиться». Вот что придумали в Гомеле, чтобы помочь животным в жару

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Каждый человек должен заботится сам прежде всего о своем здоровье. Не находиться на открытом солнце, прежде всего должен иметь всегда с собой прохладную водичку. Минимум в день нужно человеку для того, чтобы сохранять свое здоровье, два литра воды. Сейчас по всей области проходят данные мероприятия, акции, и мы упреждаем людей, чтобы не получилось так, что они где-то пошли, забыли надеть головной убор, где-то не взять с собой водичку. Мы работаем на упреждение, на профилактику.

Особое отношение к своему здоровью должно быть у тех, от кого зависят чужие жизни. Водителей-профессионалов еще раз просят внимательно следить за самочувствием. Автолюбителям же рекомендуют и вовсе отказаться от лишних поездок в жару.

Дарья Ткачева, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Госавтоинспекция рекомендует в жаркий период времени, конечно же, по возможности отказаться от управления транспортным средством. Планировать свои какие-то передвижения в утренние часы, либо уже после захода солнца, когда жара уже не такая аномальная. В пути, конечно же, употреблять достаточное количество воды, чтобы сохранять водный баланс. Не рекомендуется употреблять сильно охлажденную воду, употребляем комнатной температуры. В случае, если в пути почувствовали ухудшение самочувствия, необходимо остановиться и продолжить свой путь после того, как станет лучше.