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Очередное заседание Конституционной комиссии пройдёт 24 июня в Минске

24 июня 2021 06:24
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Новости Беларуси. Очередное заседание Конституционной комиссии пройдет 24 июня в Минске. Площадкой для встречи станет Национальная библиотека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередное заседание Конституционной комиссии пройдёт 24 июня в Минске-1

Известно, что в списке тем для обсуждения – изменения преамбулы Конституции Беларуси и положений об основах конституционного строя.

Напомним, что в составе комиссии 36 человек. Это парламентарии, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта. До 1 августа эксперты должны представить готовый кейс предложений по совершенствованию Основного закона главе государства.

# Конституция # общество # Фотофакт

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