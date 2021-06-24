Очередное заседание Конституционной комиссии пройдёт 24 июня в Минске

Новости Беларуси. Очередное заседание Конституционной комиссии пройдет 24 июня в Минске. Площадкой для встречи станет Национальная библиотека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что в списке тем для обсуждения – изменения преамбулы Конституции Беларуси и положений об основах конституционного строя.

Напомним, что в составе комиссии 36 человек. Это парламентарии, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта. До 1 августа эксперты должны представить готовый кейс предложений по совершенствованию Основного закона главе государства.