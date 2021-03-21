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«Моя рифма проста». Послушайте, какие стихотворения пишет белорус, который работает слесарем на «Белшине»

21 марта 2021 18:26
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Новости Беларуси. Мы привыкли вспоминать великих поэтов, но сегодня говорим о малоизвестных авторах, которые пишут стихи «в стол». Это люди разных профессий и возрастов  офицер, учитель математики, школьник и слесарь-ремонтник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-то из них за свое творчество получил награды  первые места в различных конкурсах, гимн лицея МВД, который будет звучать из уст многих поколений курсантов, другие пишут для души. 

«Моя рифма проста». Послушайте, какие стихотворения пишет белорус, который работает слесарем на «Белшине»-1

Игорь Идиатулин, слесарь-ремонтник предприятия «Белшина»:
Моя профессия правильно называется слесарь-ремонтник, а я шучу и говорю, что называется слесарь-романтик. Началось все еще в студенческие годы с небольших дружеских стихотворных шаржей на учеников, учителей. Я заметил, что людям это нравится, они передают друг другу, переписывают. Тогда интернета не было, это просто из уст в уста передавалось.

«Моя рифма проста». Послушайте, какие стихотворения пишет белорус, который работает слесарем на «Белшине»-4

Потом какие-то творческие вещи, уже ближе к окончанию учебы я писал песню на выпускной, исполнял. А дальше был лагерь «Мечта», детский оздоровительный лагерь, которому я отдал больше 20 лет. Там мое творчество начало развиваться. Потом люди обращались с заказами на юбилеи, свадьбы, дни рождения. Сарафанное радио передавало, и это творчество стало востребованным.

«Моя рифма проста». Послушайте, какие стихотворения пишет белорус, который работает слесарем на «Белшине»-7

Обычный текст порою сер и скучен,
А рифма непременно хороша
И делает наш мир добрей и лучше,
Поскольку в нее вложена душа.

«Моя рифма проста». Послушайте, какие стихотворения пишет белорус, который работает слесарем на «Белшине»-10

Я пишу только когда люди что-то просят.

«Моя рифма проста». Послушайте, какие стихотворения пишет белорус, который работает слесарем на «Белшине»-13



Я пишу просто, моя рифма проста. Даже когда писал цикл стихотворений «Социалка», который относил печатать. Главный редактор «Вечернего Бобруйска», когда прочитал материал, сразу же сказал, что будем печатать. Звонят в редакцию люди, говорят: «А где найти еще какие-то произведения этого поэта?» Им объясняют, что это не поэт, это обыкновенный парень из «Белшины», пишет стихи, принес напечатать – «Да не может быть!»

У меня есть песня, которую я писал к 70-летию Победы.

«Моя рифма проста». Послушайте, какие стихотворения пишет белорус, который работает слесарем на «Белшине»-16

Солдатский треугольник особое письмо,
И порохом, и кровью пропитано оно.
Солдатский треугольник письмо с войны домой,
А значит, слава богу, по-прежнему живой.

Подполковник милиции написал гимн лицея МВД. Его точно будет исполнять не одно поколение учеников – читать здесь.

# Поэзия # общество # Игорь Идиатулин # Юлия Стриго # Фотофакт

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