«Моя рифма проста». Послушайте, какие стихотворения пишет белорус, который работает слесарем на «Белшине»

Новости Беларуси. Мы привыкли вспоминать великих поэтов, но сегодня говорим о малоизвестных авторах, которые пишут стихи «в стол». Это люди разных профессий и возрастов – офицер, учитель математики, школьник и слесарь-ремонтник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-то из них за свое творчество получил награды – первые места в различных конкурсах, гимн лицея МВД, который будет звучать из уст многих поколений курсантов, другие пишут для души.

Игорь Идиатулин, слесарь-ремонтник предприятия «Белшина»:

Моя профессия правильно называется слесарь-ремонтник, а я шучу и говорю, что называется слесарь-романтик. Началось все еще в студенческие годы с небольших дружеских стихотворных шаржей на учеников, учителей. Я заметил, что людям это нравится, они передают друг другу, переписывают. Тогда интернета не было, это просто из уст в уста передавалось.

Потом какие-то творческие вещи, уже ближе к окончанию учебы я писал песню на выпускной, исполнял. А дальше был лагерь «Мечта», детский оздоровительный лагерь, которому я отдал больше 20 лет. Там мое творчество начало развиваться. Потом люди обращались с заказами на юбилеи, свадьбы, дни рождения. Сарафанное радио передавало, и это творчество стало востребованным.

Обычный текст порою сер и скучен,

А рифма непременно хороша

И делает наш мир добрей и лучше,

Поскольку в нее вложена душа.

Я пишу только когда люди что-то просят.





Я пишу просто, моя рифма проста. Даже когда писал цикл стихотворений «Социалка», который относил печатать. Главный редактор «Вечернего Бобруйска», когда прочитал материал, сразу же сказал, что будем печатать. Звонят в редакцию люди, говорят: «А где найти еще какие-то произведения этого поэта?» Им объясняют, что это не поэт, это обыкновенный парень из «Белшины», пишет стихи, принес напечатать – «Да не может быть!»

У меня есть песня, которую я писал к 70-летию Победы.