Это идея из YouTube! Белорусские школьники рассказывают, как создать домик для насекомых из подручных материалов

Новости Беларуси. Уникальная лаборатория, дом для насекомых и собственная метеостанция. «Зеленая школа» в Осиповичах вдохновляет школьников на создание экологических проектов. Главная цель которых – сохранить окружающий мир. Уже 26 лет здесь работает школьное лесничество. Теорию и практику лесных уроков изучала Юлия Мычка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Домик для насекомых – вот еще одно ноу-хау «зеленой школы». Пока в нем тихо, но совсем скоро здесь поселятся насекомые, их специально привлекают для опыления цветов. В 2020 году на школьной клумбе под одной крышей жужжали пчелы, шмели и жуки. Идею Ярослава Пышного поддержал учитель биологи. В практической части на помощь позвали учителя трудов.