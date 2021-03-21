Это идея из YouTube! Белорусские школьники рассказывают, как создать домик для насекомых из подручных материалов
Новости Беларуси. Уникальная лаборатория, дом для насекомых и собственная метеостанция. «Зеленая школа» в Осиповичах вдохновляет школьников на создание экологических проектов. Главная цель которых – сохранить окружающий мир. Уже 26 лет здесь работает школьное лесничество. Теорию и практику лесных уроков изучала Юлия Мычка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Домик для насекомых – вот еще одно ноу-хау «зеленой школы». Пока в нем тихо, но совсем скоро здесь поселятся насекомые, их специально привлекают для опыления цветов. В 2020 году на школьной клумбе под одной крышей жужжали пчелы, шмели и жуки. Идею Ярослава Пышного поддержал учитель биологи. В практической части на помощь позвали учителя трудов.
Ярослав Пышный, учащийся Осиповичской средней школы № 3:
На YouTube увидел видео, где делают из подручных материалов домики для птиц, и подумал, почему бы не попробовать сделать похожий домик из вторсырья, но только для насекомых.
«Зеленая школа» в Осиповичах уже давно не пользуется интернетом, чтобы узнать прогноз погоды. В школе своя метеостанция – подарок детям за победу в международном проекте. Личный дневник наблюдения дает возможность анализировать осадки и замечать изменения климата, а это сигнал людям задуматься о необходимости промышленной переработки мусора для уменьшения отрицательного влияния углекислого газа на окружающую среду.
Видите, здесь крутится штучка. С помощью нее метеостанция определяет скорость и направление ветра.
За плечами осиповичских школьников 10 международных грантов, направленных на экологическое образование. Здесь верят, что любовь к родному краю начинается с любви ко всему живому. И эту красоту важно сохранить любой ценой.
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