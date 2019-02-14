«Моя помощь окончилась где-то на 1 шаре». Семья из Жлобина построила 9-метрового снеговика

«Снеговик 9.15м. Он был построен без помощи техники, всё своими руками. По идее, это самый высокий снеговик построенный вручную в РБ. Моя помощь окончилась где-то на 1 шаре. Вот что значит просить у любимого построить снеговика. Напросилась.... в итоге построили всей семьей. P.S. Проводите больше времени с близкими», – рассказала о создании гиганта местная жительница Алина.

Новости Беларуси. В Жлобине семья слепила 9-метрового снеговика. Процесс создания снежной скульптуры был запечатлён на видео .

Пользователи соцсетей пришли в восторг.

«А я думаю: где мой снег?»,

«Это самый высокий на данный момент снеговик?»,

«А мордашка-то какая милая! Красота».

Мысль построить огромного снеговика появилась не просто так. 19 января популярный видеоблогер объявил конкурс на самого высокого снеговика с призом в 100 тысяч российских рублей. Поначалу снежные скульптуры сооружались ростом 1,5 — 2 метра, но чем больше людей принимало участие, тем выше становился снеговик.

По некоторым сведениям, 9 метров – это не рекорд. Точнее, среди белорусских снежных скульптур, вероятно, рекорд, но в конкурсе принимают участие и жители Украины, России, Казахстана, Германии и, возможно, других стран.

Зимой 2016 года в Китае был построен 34-метровый снеговик.