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«Моя помощь окончилась где-то на 1 шаре». Семья из Жлобина построила 9-метрового снеговика

14 февраля 2019 14:28
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Новости Беларуси. В Жлобине семья слепила 9-метрового снеговика. Процесс создания снежной скульптуры был запечатлён на видео.  

«Снеговик 9.15м. Он был построен без помощи техники, всё своими руками. По идее, это самый высокий снеговик построенный вручную в РБ. Моя помощь окончилась где-то на 1 шаре. Вот что значит просить у любимого построить снеговика. Напросилась.... в итоге построили всей семьей. P.S. Проводите больше времени с близкими», – рассказала о создании гиганта местная жительница Алина.  

«Моя помощь окончилась где-то на 1 шаре». Семья из Жлобина построила 9-метрового снеговика-1

Фото: instagram.com/miss.a.lina  

Пользователи соцсетей пришли в восторг.  

«А я думаю: где мой снег?»,  

«Это самый высокий на данный момент снеговик?»,  

«А мордашка-то какая милая! Красота».  

Мысль построить огромного снеговика появилась не просто так. 19 января популярный видеоблогер объявил конкурс на самого высокого снеговика с призом в 100 тысяч российских рублей. Поначалу снежные скульптуры сооружались ростом 1,5 — 2 метра, но чем больше людей принимало участие, тем выше становился снеговик.  

По некоторым сведениям, 9 метров – это не рекорд. Точнее, среди белорусских снежных скульптур, вероятно, рекорд, но в конкурсе принимают участие и жители Украины, России, Казахстана, Германии и, возможно, других стран.  

Зимой 2016 года в Китае был построен 34-метровый снеговик. 

На его создание потребовалось более 20 тысяч кубометров снега – здесь подробнее.  

# снег # общество # Фотофакт

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