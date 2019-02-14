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Негласно называют кварталом влюбленных. Какое самое романтичное место в Минске?

14 февраля 2019 13:35
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Новости Беларуси. Сердце Минска – в топе самых романтичных мест СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным аналитического агентства ТурСтат, лидирующую строчку рейтинга занимает наше Троицкое предместье.

Негласно называют кварталом влюбленных. Какое самое романтичное место в Минске?-1

Этот исторический уголок негласно минчане называют кварталом влюбленных. Ведь неспроста на мостах и арках сказочного Троицкого можно увидеть немало замочков – символа вечного единения двух любящих сердец.

Негласно называют кварталом влюбленных. Какое самое романтичное место в Минске?-4

Возможно, особую атмосферу придает и биографический факт. «Помнішь, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера ўзышла». Эти строки написал один из самых романтичных поэтов Беларуси Максим Богданович, который как раз и родился в одном из домов предместья.

Негласно называют кварталом влюбленных. Какое самое романтичное место в Минске?-7

Что же касается топ-5, то среди конкурентов, уступивших первенство – гора Кок-Тюбе в Алма-Аты, монумент Байтерек в Астане, Девичья башня в Баку и Ташкентская телебашня. Исследование проводилось на основании интернет-опроса туристов.

# Достопримечательности Беларуси # общество # Фотофакт

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