Негласно называют кварталом влюбленных. Какое самое романтичное место в Минске?

Новости Беларуси. Сердце Минска – в топе самых романтичных мест СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным аналитического агентства ТурСтат, лидирующую строчку рейтинга занимает наше Троицкое предместье.
Новости Беларуси. Сердце Минска – в топе самых романтичных мест СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным аналитического агентства ТурСтат, лидирующую строчку рейтинга занимает наше Троицкое предместье.
Этот исторический уголок негласно минчане называют кварталом влюбленных. Ведь неспроста на мостах и арках сказочного Троицкого можно увидеть немало замочков – символа вечного единения двух любящих сердец.
Возможно, особую атмосферу придает и биографический факт. «Помнішь, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера ўзышла». Эти строки написал один из самых романтичных поэтов Беларуси Максим Богданович, который как раз и родился в одном из домов предместья.
Что же касается топ-5, то среди конкурентов, уступивших первенство – гора Кок-Тюбе в Алма-Аты, монумент Байтерек в Астане, Девичья башня в Баку и Ташкентская телебашня. Исследование проводилось на основании интернет-опроса туристов.