Негласно называют кварталом влюбленных. Какое самое романтичное место в Минске?

Новости Беларуси. Сердце Минска – в топе самых романтичных мест СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным аналитического агентства ТурСтат, лидирующую строчку рейтинга занимает наше Троицкое предместье.

Этот исторический уголок негласно минчане называют кварталом влюбленных. Ведь неспроста на мостах и арках сказочного Троицкого можно увидеть немало замочков – символа вечного единения двух любящих сердец.

Возможно, особую атмосферу придает и биографический факт. «Помнішь, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера ўзышла». Эти строки написал один из самых романтичных поэтов Беларуси Максим Богданович, который как раз и родился в одном из домов предместья.