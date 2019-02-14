«Запечатлеть эту дату свадьбой». 14 февраля минчане и иностранцы стремятся узаконить свои отношения

Новости Беларуси. Во всем мире отмечают День Святого Валентина или День всех влюбленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но для некоторых сегодня двойной праздник. Именно в этот день фиксируют рекордное количество браков в ЗАГСах – влюбленные считают отличным поводом узаконить свой союз 14 февраля. Так, во Дворце гражданских обрядов запланировано 15 свадеб, большинство из них – интернациональные церемонии.

Денис и Евгения Кацай, молодожёны:

Решили сегодня, потому что день влюбленных. Хотим соединить наши сердца друг с другом, чтобы запечатлеть эту дату своей свадьбой.

Юлия Кочина, начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома:

Вы знаете, сегодня такой день нежный, красивый, день влюбленных. Поэтому у всего нашего коллектива просто замечательное настроение. Вы обратили внимание, как у нас украшен холл и зал регистрации. Сегодня с особенным настроением приходят молодожены. Мы в этот день стараемся сделать все, чтобы нашим влюбленным было приятно.