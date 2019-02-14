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«Запечатлеть эту дату свадьбой». 14 февраля минчане и иностранцы стремятся узаконить свои отношения

14 февраля 2019 14:01
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Новости Беларуси. Во всем мире отмечают День Святого Валентина или День всех влюбленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Запечатлеть эту дату свадьбой». 14 февраля минчане и иностранцы стремятся узаконить свои отношения-1

Но для некоторых сегодня двойной праздник. Именно в этот день фиксируют рекордное количество браков в ЗАГСах – влюбленные считают отличным поводом узаконить свой союз 14 февраля. Так, во Дворце гражданских обрядов запланировано 15 свадеб, большинство из них – интернациональные церемонии.

«Запечатлеть эту дату свадьбой». 14 февраля минчане и иностранцы стремятся узаконить свои отношения-4

Денис и Евгения Кацай, молодожёны:
Решили сегодня, потому что день влюбленных. Хотим соединить наши сердца друг с другом, чтобы запечатлеть эту дату своей свадьбой.

«Запечатлеть эту дату свадьбой». 14 февраля минчане и иностранцы стремятся узаконить свои отношения-7

Юлия Кочина, начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома:
Вы знаете, сегодня такой день нежный, красивый, день влюбленных. Поэтому у всего нашего коллектива просто замечательное настроение. Вы обратили внимание, как у нас украшен холл и зал регистрации. Сегодня с особенным настроением приходят молодожены. Мы в этот день стараемся сделать все, чтобы нашим влюбленным было приятно.

«Запечатлеть эту дату свадьбой». 14 февраля минчане и иностранцы стремятся узаконить свои отношения-10

Помимо минчан 14 февраля расписались граждане Бразилии, Египта, Ирландии, Ливана и Сирии. Все интернациональные церемонии проходят в торжественной обстановке и по индивидуальному сценарию.

День Святого Валентина: большая любовь известных людей

# ЗАГС # общество # Юлия Кочина # Фотофакт

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