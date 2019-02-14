Мартовская погода в феврале. На выходных в Беларуси ожидается до +10°С

Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили жёлтый уровень опасности на 15 февраля, а в выходные ожидается мартовская погода.

Как сообщает Белгидромет, ночью и утром в пятницу на большей части территории республики ожидается туман. Видимость будет составлять от 100 до 500 метров.

В стране будет облачно, ночью с прояснениями. Вероятность осадков не более 5-10%. На дорогах местами гололедица, ветер прогнозируется западный 3-8 м/с.

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Ночью по западу Беларуси будет 0… +2°C, по восточной половине – -1… -3°C. Днём в Брестской и Гродненской областях температура воздуха дойдёт до +3… +6°C, на остальной территории республики ожидается 0… +3°C.

В предстоящие выходные осадки не ожидаются, ночью и утром возможны туман и гололедица. Ночью столбик термометра покажет -3… +3°С, днём потеплеет до +1… +8°С, а в Брестской области воздух нагреется до +9… +10°С.

Стоит отметить, что такая тёплая погода характерна для марта, а не для февраля.