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Снеговик высотой с 11-этажный дом появился в Китае

23 декабря 2016 07:22
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Новости Китая. Снеговика-гиганта высотой с 11-этажный дом слепили в Китае на ежегодной выставке скульптур. Новогодний персонаж, на создание которого потребовалось более 20 тысяч кубометров снега, вырос в городе Харбин. 34-метровый снеговик стал самой высокой экспозицией выставки.

Среди прочего здесь также можно увидеть белого дракона, ледяной замок, гигантскую снежинку и несколько башен. Для возведения этих скульптур потребовалось 120 тысяч кубометров снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# снег

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