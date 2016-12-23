Снеговик высотой с 11-этажный дом появился в Китае

Новости Китая. Снеговика-гиганта высотой с 11-этажный дом слепили в Китае на ежегодной выставке скульптур. Новогодний персонаж, на создание которого потребовалось более 20 тысяч кубометров снега, вырос в городе Харбин. 34-метровый снеговик стал самой высокой экспозицией выставки.

Среди прочего здесь также можно увидеть белого дракона, ледяной замок, гигантскую снежинку и несколько башен. Для возведения этих скульптур потребовалось 120 тысяч кубометров снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.